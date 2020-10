El británico Michael Irani, nuevo presidente de la Federación Internacional de Halterofilia

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El británico Michael Irani ha sido nombrado presidente interino de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF), solo tres días después de que el tailandés Intarat Yodbangtoey asumiese el cargo relevando a la estadounidense Ursula Garza Papandrea y de que el Comité Olímpico Internacional (COI) expresase su preocupación por el cambio.

Irani es el presidente del Comité Médico de la IWF y expresidente de la Comisión Antidopaje de la federación, y ha anunciado que no piensa presentarse a las próximas elecciones. "Estoy agradecido de que la Junta Ejecutiva de la IWF me confíe la presidencia interina. No tengo la intención de presentarme como candidato al puesto de presidente en el futuro, por lo que podré concentrarme completamente en las reformas que conduzcan a un Congreso de la IWF claro y transparente", apuntó Irani.

Este jueves, el COI reconoció su preocupación por el cambio en la presidencia de la IWF, y dejó claro que lo sucedido será "tenido en cuenta" en sus próximas reuniones. La IWF está atravesando momentos difíciles por las acusaciones de corrupción y encubrimientos de casos de dopaje bajo el mandato del húngaro Tamás Aján.

Ursula Garza Papandrea, en el cargo en funciones desde el pasado mes de enero, estaba intentando arrojar más luz al caso y aplicar nuevas reformas para lavar su dañada imagen, pero su propio Comité Ejecutivo decidió quitarle la presidencia este martes en una reunión a sus espaldas.

Además, Irani se comprometió a progresar en la gobernanza y en las reformas constitucionales del organismo "tan pronto como sea posible". "Estoy seguro de que podemos lograr un ambicioso programa de reformas, y como señal alentadora, me complace señalar que la Junta Ejecutiva ha decidido prolongar nuestro acuerdo con la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) para todo el próximo ciclo olímpico, hasta 2024", anunció.

"Esto nos permitirá continuar la cooperación exitosa mediante la cual la ITA ha gestionado la sólida actividad antidopaje de la IWF, de una manera que es independiente de nosotros como organismo rector del deporte", indicó.