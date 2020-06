Cal: "Quién mejor que Saúl para bajarme de lo más alto del podio olímpico"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expalista David Cal, quíntuple medallista olímpico -un oro y cuatro platas-, no ocultó que no le importaría que Saúl Craviotto le superara como el deportista español más laureado en los Juegos en la próxima edición en Tokyo, aplazada hasta 2021 por la pandemia de la COVID-19.

"Saúl es excelente deportiva y personalmente. Tengo claro que lo hará muy bien en Tokio y quién mejor que Saúl para bajarme de lo más alto del podio olímpico", manifestó en declaraciones al servicio de prensa del Comité Olímpico Español (COE) el exdeportista de Cangas do Morrazo (Pontevedra).

David Cal, que podría verse superado por Saúl Craviotto si añade algún metal más a sus dos oros, la plata y un bronce en la capital nipona el verano de 2021, dijo que el confinamiento por el coronavirus lo ha llevado "de la mejor forma posible".

"Al principio fue más duro, porque pasas de hacer vida normal a estar confinado. En mi caso me ayudó bastante el seguir trabajando desde casa, ya que seguía manteniendo una rutina y en mis ratos libres busqué otras actividades que me ayudaron a estar entretenido. De no ser así seguramente me hubiese costado mucho más", comentó el gallego.

Desde que se retiró, Cal se ha subido "en ocasiones contadas" a una canoa. "Es algo que sí echo de menos. Entreno al equipo universitario de C10 (canoa de 10 personas) y suelo salir a remar bastante con ellos para matar el gusanillo", explicó.

El expalista se trasladó a Murcia para empezar a trabajar en la Universidad Católica de Murcia (UCAM), donde gestiona la actividad deportiva a través del Servicio de Deportes y es el responsable del equipo de piragüismo.

"Cuando me retiré no tenía muy claro qué iba a hacer después de dedicar toda mi vida al piragüismo y la competición. No encontraba algo que pudiese llenar ese vacío. La UCAM me abrió sus puertas y estoy encantado de formar parte de este proyecto en el que se ayuda a cientos de deportistas", subrayó.

A los jóvenes deportistas que quieren ser como él, Cal les sugiere que practiquen el deporte que les guste. "Que disfruten con él y que no se obsesionen con los resultados", apuntó la leyenda gallega, el mejor deportista español en los Juegos hasta, al menos, Tokyo 2020 si Craviotto logra desbancarle del primer cajón del podio.