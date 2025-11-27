La campeona olímpica suiza Gut-Behrami se perderá los Juegos Olímpicos tras romperse el cruzado

Archivo - La esquiadora suiza Lara Gut-Behrami - Matteo Arnoul/LaPresse via ZUMA / DPA - Archivo

MÚNICH (ALEMANIA), 27 Nov. (dpa/EP)

La esquiadora suiza Lara Gut-Behrami, campeona olímpica de esquí alpino, ha sufrido una rotura del ligamento cruzado de la rodilla, por lo que se perderá toda la próxima temporada, incluidos los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, según ha informado este jueves la federación suiza de esquí en un comunicado.

Lara Gut-Behrami, bicampeona de la Copa del Mundo, sufrió esta grave lesión la semana pasada en Colorado (Estados Unidos) cuando se estrelló durante un entrenamiento de la disciplina de esquí alpino "supergigante". La esquiadora suiza deberá someterse a una intervención quirúrgica, que tendrá lugar la próxima semana y que le hará perderse la próxima temporada.

"Había imaginado que los próximos meses serían muy diferentes y tenía muchas ganas de empezar el resto de la temporada de esquí. Recientemente hemos vivido algunos acontecimientos dramáticos en nuestro deporte, con accidentes mortales en los que se han visto implicados jóvenes atletas. Creo que una lesión de rodilla, por compleja que sea, no puede considerarse una tragedia", ha asegurado Gut-Behrami.

Además de perderse los Juegos Olímpicos de Milán y Cortina d'Ampezzo, Gut-Behrami también se enfrenta al final de su carrera deportiva, ya que recientemente declaró que esta temporada sería la última. "Mi objetivo es recuperarme totalmente de esta lesión y volver a mi mejor nivel. Sólo entonces sabré lo que me depara el futuro", finalizó.