El CAR de Los Alcázares se consolida como la "sede del deporte paralímpico" en España

Foto de familia de la firma del convenio que convierte al CAR Región de Murcia en la sede permanente de los deportes paralímpicos. - ADESP

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Los Alcázares (Murcia) se ha convertido este jueves en la "sede del deporte paralímpico" en España, debido al acuerdo que se presentó en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid, con presencia del Comité Paralímpico Español (CPE), la Asociación del Deporte Español (ADESP) y miembros del Gobierno de Murcia y de seis federaciones deportivas nacionales.

"Hoy es un día para celebrar convicciones porque detrás de cada firma, hay una visión compartida. Este CAR da un paso decisivo en su historia, firmando convenios con seis federaciones deportivas. Sentimos que formamos parte de algo muy grande y hoy la Región de Murcia se consolida como sede del deporte paralímpico y un modelo de inclusión, liderazgo y compromiso", explicó Francisco Javier Sánchez, director general de deportes de la Región de Murcia, durante su intervención.

El dirigente recalcó que, tras este acuerdo, el CAR de Los Alcázares acogerá a 32 deportistas paralímpicos, que son "historias de lucha, constancia y esperanza". "El talento no entiende de barreras. Todos nos enseñan que la inclusión no es un favor, es justicia y hay que reconocer el valor de quien se levanta a pesar de las dificultades. De esta manera, reafirmamos el compromiso de que en Murcia, la inclusión es una forma de entender el deporte y la vida", apuntó Sánchez.

El presidente del CPE, Alberto Durán, hizo hincapié en las personas que "se salen de su zona de confort" para dedicarse a la vida deportiva y dio "la enhorabuena" a aquellos jóvenes que "hacen del deporte su vida". "Otra cuestión importante es tener una igualdad de derechos. Esta infraestructura hace que se den las condiciones para esta igualdad de trato a personas con y sin discapacidad. El equipo del CPE ha trabajado mucho y este acuerdo es una concreción de todo esto", remarcó.

Durán añadió que esta entente "contribuye a algo que se recoge en el Plan Estratégico del CPE" y que es la "guía de trabajo" para los próximos años. "La búsqueda de la excelencia deportiva y que cualquier persona que quiera hacer deporte, pueda. Hay que cambiar la poca presencia de licencias deportivas en deportes para discapacitados, darles oportunidades y aprovecharlos", advirtió.

Por su parte, el secretario general de ADESP, Vicente Martínez Orga, señaló que "Murcia ha sido pionera en dar un paso adelante para un proyecto que integra". "Es un hito importante. Solo hay seis federaciones y debería haber más, pero el deporte federado siempre estará con Murcia. Gracias por hacer posible este proyecto", comentó.

A continuación, tomó la palabra Juan Luis Soto, director del Gabinete de Presidencia del CSD, para explicar que valoran "positivamente" este acuerdo "por la integración del deporte paralímpico". "He tenido la oportunidad de conocer algunos detalles y desarrollar captación de talento y tecnificación es un ejemplo de por donde tiene que ir la política deportiva de este país", dijo, dando la enhorabuena al CPE.

Tras su intervención, los deportistas paralímpicos españoles Abel Torreblanca, medallista de oro en la Copa del Mundo de Paratriatlón la pasada semana, y Rachid El Hayani, bronce en taekwondo en los Juegos Paralímpicos Europeos de la Juventud 2025, compartieron su experiencia como deportistas que residen en el CAR de Murcia.

"Es una oportunidad única para dedicarnos al deporte y también centrarnos en los estudios. Estoy muy contento", comentó Torreblanca, mientras que El Hayani contó que "lleva 4 años" allí y "tiene grandes instalaciones" que te hacen sentir "como en casa".

Por último, también dedicaron unas palabras los presidentes de las dos federaciones nacionales de deportes paralímpicos que se han unido al acuerdo. El primero fue Julián Rebollo, dirigente de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, que agradeció "a todas las instituciones" y confió en que el CSD "reconozca al CAR" y eso "pueda servir de soporte".

"Que esto no sea como una estrella fugaz, sino que sea para siempre. Todo se traduce en economía y necesitamos el apoyo del CSD. Vamos a tener concentraciones de varios deportes y nosotros seguiremos trabajando para que esto sea continuo", agregó Rebollo.

Por su parte, Ángel Luis Gómez, presidente de la Federación Española de Deportes para Ciegos, detalló los problemas que habían tenido para adherirse al proyecto en primera instancia, aunque agradeció "la oportunidad" de estar. "Fuimos capaces de darle la vuelta y ver cómo podíamos encajar y ahora ya estamos dentro. Con instalaciones de este tipo, era imprescindible incorporarnos. No son palabras, son hechos y ojalá podamos incorporar más deportistas", finalizó.

Además de los mencionados, en el acto también estuvieron presentes los presidentes de la Real Federación Española de Piragüismo, Javier Hernanz; de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, Miguel Ángel Machado; y de la Real Federación Española de Taekwondo, Jesús Castellanos; y la secretaria general de la Federación Española de Triatlón, Alicia García.