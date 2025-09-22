Carlos Gimeno, primer español en subirse al podio de Red Bull Cliff Diving de saltos de gran altura

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El español Carlos Gimeno hizo historia este fin de semana al convertirse en el primer español que se sube al podio de la Red Bull Cliff Diving, el prestigioso circuito internacional de saltos de gran altura, al quedar tercero en la clasificación general tras la última parada de la temporada, celebrada en Boston (Estados Unidos) ante 30.000 espectadores.

Carlos Gimeno, actual subcampeón del mundo, llegó a Boston con opciones de subirse al podio de la general y firmó una actuación sólida, pese a fallar en su último salto. Finalmente, logró terminar tercero en la clasificación final de la temporada, a solo dos puntos del segundo clasificado, el rumano Constantin Popovici. Con ello, además de hacer historia para esta modalidad a nivel nacional, se aseguró una plaza permanente para la temporada 2026, informó Red Bull este lunes en nota de prensa.

El canario se mostró "contento" con este resultado. "He terminado tercero del mundo y no es nada fácil en este deporte, el nivel competitivo es muy grande. Voy a celebrarlo porque es todo un logro", declaró Gimeno tras la ceremonia de entrega de premios.

El francés Gary Hunt se proclamó campeón de la temporada con su undécimo Trofeo Rey Kahekili, un hito que refuerza su condición de leyenda de este deporte, a pesar de terminar séptimo en la parada de Boston. El veterano de 41 años, que regresaba tras un parón, se convirtió, además, en el primer 'wildcard' masculino de la historia en ganar el título.

En categoría femenina, la australiana Rhiannan Iffland volvió a demostrar su dominio absoluto, sumando un nuevo triunfo en Boston para cerrar la temporada con otra actuación perfecta y poner el broche de oro a su noveno Trofeo Rey Kahekili consecutivo. Su compatriota Simone Leathead y la estadounidense Kaylea Arnett completaron el podio en la clasificación general.