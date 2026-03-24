Carmen Colino, elegida presidenta de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid

Carmen Colino, presidenta de la APDM, junto a José Damián González, al que sustituye en el cargo. - APDM

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La periodista Carmen Colino fue elegida este martes como nueva presidenta de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), sustituyendo en el cargo a José Damián González y convirtiéndose en la primera mujer en presidir esta entidad.

Así, según un comunicado, Colino fue elegida presidenta de la APDM para los próximos cuatro años durante la celebración de la asamblea general que tuvo lugar este martes. "Es un desafío y un honor presidir la Asociación de periodistas deportivos de Madrid", dijo la periodista.

Sustituye en el cargo a José Damián González; Juan Gato, Paco García Caridad y Fernando Peinado, por este orden, serán los vicepresidentes; José Félix Díaz, Paco Grande, Sofía Martín, Maite Martín y Rafael Aparicio, tendrán cargo de vocal; Julia del Mar Cortezón, de tesorera, y Juan Manuel Merino, de secretario.

Carmen Colino es licenciada en Ciencias de la Información por el CEU San Pablo, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es redactora jefe y responsable de Eventos Deportivos desde la parte editorial en Diario AS, comentarista en ASTV, colaboradora de 'El Chiringuito', de Josep Pedrerol, en Atresmedia, y de 'Cafè d'idees', de Gemma Nierga, en Televisión Española de Cataluña.

Trabaja en Diario AS desde hace 30 años, 22 de ellos en la sección Real Madrid siendo responsable de la misma, junto a Tomas Roncero, entre 2005 y 2015 año en que fue nombrada editora jefe de Redes Sociales para la totalidad de la gestión de cualquier contenido de multidistribución de AS para España y América (2015-2018), asumiendo también el cargo de redactora jefe de Actualidad y Verticales (2017-2024).

En 2021, fue nombrada vicepresidenta primera de la APDM. Asimismo, a lo largo de su carrera ha sido colaboradora en la Cadena SER en los programas 'La Ventana', 'Hoy por Hoy' y 'La Gradería'. Ha escrito para revistas especializadas de fútbol en Japón y es autora del libro 'Seguro de sí mismo'.