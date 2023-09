Carmen Giménez: "Espero hacer una buena marca en Berlín, pero fijarme una es contraproducente para mí"

La atleta madrileña se convertirá este domingo en la primera mujer española en silla en competir en el prestigioso maratón berlinés



MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La madrileña Carmen Giménez se convertirá este domingo en la primera española en competir en el prestigioso Maratón de Berlín en la categoría de silla de ruedas, una cita que le hace mucha ilusión, con "un perfil bastante bueno" y donde no quiere centrarse en hacer una marca en concreto porque le resulta "contraproducente" y corre "más fluida" cuando va "más tranquila".

Giménez, en silla de ruedas desde 2010 tras ser víctima de violencia machista y sufrir lesiones que le dejaron sin movilidad en las piernas, correrá por primera vez en su carrera un 'major', su primera gran prueba internacional y quinto maratón en su historial tras haber corrido en Sevilla, en dos ocasiones, Madrid y Barcelona.

"Es el primer 'major' que hacemos y soy la primera española que lo corre en silla, vamos a ver qué tal se nos da. Al final es un maratón como los otras cuatro que he hecho y el perfil es bastante bueno particularmente para los atletas en silla, muy plano, avenidas anchas, pocos giros", señaló Carmen Giménez a Europa Press.

La madrileña ha seguido "seguido la línea de entrenamiento de los otros maratones" para preparar esta cita a la que llega "bien", pese a que "todavía" arrastra una protusión discal sufrida en el Maratón de Madrid, que le afectó al brazo izquierdo y que la tuvo parada "un mes y medio". "Tengo todavía un poco de dolor, un déficit de fuerza en el brazo izquierdo, pero en vez de llorar, lo que hay que hacer es compensarlo con otras cosas y le pondré más ilusión, más ganas, más cabeza y más estrategia", advirtió.

La atleta tiene claro que va a "competir" y no esconde que "pensar en una marca es contraproducente" en su caso. "Me genera como un estrés que no me favorece, cuando corro de forma más fluida es cuando voy más tranquila y, sin esa presión de una marca en concreto y de ir a un ritmo concreto", subrayó Giménez.

La madrileña recuerda que a los participantes en silla "hay muchos factores" que les influyen "de forma muy brusca en los ritmos" como puede ser "un pequeño desnivel", que en su caso puede ser "muy brusco". "Me espero que sea un maratón favorable y lo que sé es que la preparación ha sido la mejor que podía ser y que todo lo que está en mi mano lo he hecho", remarcó.

"En atletismo, la suerte es no tener mala suerte y que ese día no te llueva, que no pises un tubular, que no tengas un problema mecánico con la silla o te encuentres mal. Si no ocurre nada, espero hacer una buena marca, pero prefiero no fijarme una en concreto porque es contraproducente para mí", añadió la española.

Carmen Giménez también celebra que vaya a competir con "la élite mundial", lo que no le ha pasado en sus anteriores maratones. "La organización ha informado de 67 atletas en silla, que en España es imposible verlo y es toda la élite mundial. Es una experiencia muy positiva porque habitualmente en España corro sola en muchas ocasiones y no es lo miso eso que con 60 compañeras y compañeros", detalló.

Del mismo modo, en Berlín y el resto de 'majors' existe una total "igualdad" con todos sus participantes, sean de a pie o en silla, lo que no sucede en España, incluidos los premios económicos. "El más inclusivo es el de Sevilla, pero el premio para los atletas en silla es diez veces inferior, hay mucha diferencia. En Valencia, en la práctica, no podemos correr porque su reglamento establece que no podemos adelantar al coche de cabeza de carrera y vamos más rápido que la élite a pie, entonces no podemos competir. Eso fuera no ocurre, en las seis grandes maratones el tratamiento es igual a todos los niveles y lo más importante es el nivel humano", indicó.

Carmen Giménez también asegura que en un maratón hay poco tiempo para disfrutar de sus recorridos. "El primero que corrí en Sevilla fue el único que disfruté y el siguiente que volví a correr, que volvió a ser Sevilla, ya no vi nada, no sé si pasé por Triana, por la Torre del Oro, hay fotos que constatan que lo hice, pero yo te juro que no vi nada. En Barcelona no vi nada y en Madrid creo que vi algo más porque es mi ciudad y tenía como la capacidad de verla de reojo o sentirla. La subida de Gran Vía la identifiqué inmediatamente", señaló entre risas.

SU PROYECTO 'RUN FOR YOU' ESTARÁ PRESENTE

La maratoniana confiesa que Berlín era un maratón que le hacía "muchísima" ilusión y que el siguiente que le gustaría hacer sería el de Londres. En cambio, la de unos Juegos Paralímpicos, aunque sería "maravilloso", lo ve muy complicado porque las marcas de clasificación son de una exigencia que no termina de entender. "Para París se pide para las mujeres de mi categoría (T54) una hora y 58 minutos (el récord de España está en 2:08). El Comité Paralímpico Española ha endurecido esa marca hasta 1:36 y sólo hay una atleta en todo el mundo que lo ha hecho este año", manifestó.

"Es que están pidiendo una marca que te garantizaría el oro y es algo que desincentiva. El maratón de los Juegos me encantaría, es un regalo, pero creo que la marca que piden es sinónimo de excluir y creo que es un tema de presupuesto y ese planteamiento económicamente puede estar justificado, pero creo deportiva y humanamente no es acertado", lamentó la madrileña.

La atleta española también lidera 'Run for you', un proyecto inclusivo dedicado a buscar espacios compartidos entre personas con y sin discapacidad, a visibilizar el deporte adaptado y a ayudar a la iniciación en el deporte adaptado, proporcionando materiales y recursos humanos, y en el que su hijo Bruno, fallecido tras nacer prematuramente es "la causa y la motivación".

"El proyecto y yo somos las dos caras de la misma moneda, corro por mi hijo Bruno, en mi silla de atletismo llevo escrito 'Run for Bruno' y allá donde voy eso se lee. Mi hijo es mi causa, cada uno tiene la suya, yo ayudo a la gente a que corra y a que saque adelante esa motivación", explicó la madrileña, que llevará el trabajo y la imagen de su fundación a las calles de Berlín.