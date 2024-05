MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La onubense Carolina Marín se despidió del Abierto de Singapur en los cuartos de final después de perder, con algún problema físico, en dos juegos por 21-19 y 21-16 ante la tailandesa Pornpawee Chouchuwong, mucho más contundente y precisa en los momentos decisivos del partido.

La siete veces campeona de Europa acusó molestias en el cuello desde el inicio del torneo, sufriendo ya de hecho en los dos primeros encuentros en Singapur. Y en el tercer duelo del evento, de categoría Super 750 del BWF World Tour, no pudo superar a la número 20 del ránking mundial, aunque el enfrentamiento fue muy igualado.

Así, en el primer juego, ni Marín ni Chouchuwong pudieron disfrutar de una ventaja superior a los tres puntos, hasta que la tailandesa abrió brecha con cuatro seguidos que la llevaron al 19-15, una distancia que terminaría siendo clave e imposible de remontar para la española.

Y el guion no cambió demasiado en la segunda manga, con la igualdad como protagonista, aunque Marín se colocó 6-9 después de un buen +3. Pero con siete puntos seguidos, la tailandesa pasó de estar por debajo a tener un margen de 13-9, un margen que administró sin problemas para cerrar el segundo y definitivo juego y el partido.

Es la segunda derrota de la española en diez enfrentamientos con la jugadora asiática y pone fin a una racha excelente de Marín --no perdía desde el Abierto de Francia el 6 de marzo, 17 partidos invicta--, en la que se llevó de manera consecutiva el All England, el Abierto de Suiza y su séptimo campeonato de Europa.

"Las sensación no ha sido la mejor. No he sabido controlar muy bien el aire desde ambos lados de la pista. Aunque, va un poquito más allá del juego. Es cierto que ella me ha sabido leer muy bien mi juego. Y por eso mismo también a mí se me ha complicado un poquito más", analizó la jugadora tras perder.

Y, a menos de dos meses de los Juegos de París, pidió tener "cabeza fría" y "seguir analizando" la derrota. "A seguir mejorando muchas cosas y ojalá que las condiciones físicas mejoren totalmente para la semana que viene, para el Abierto de Indonesia. Ahora a analizar, recuperar y preparar muy bien la semana que viene", explicó.