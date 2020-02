Carolina Marín: "No estoy contenta del todo por cómo me estoy encontrando"

Publicado 22/02/2020 17:01:29 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín ha negado que esté "contenta del todo" por cómo se está encontrando durante el Spain Masters, que se está celebrando en Barcelona, a pesar de su clasificación de este sábado para disputar la gran final.

"Todavía no estoy contenta del todo por cómo me estoy encontrando. Físicamente me encuentro bien, pero quizá todavía no bien del todo. Está claro que al final, cuando me tengo que encontrar bien del todo es dentro de tres semanas, en el All England", ha comentado Marín a los medios oficiales de LaLigaSports.

"Era la segunda vez que jugaba con Katethong. La primera fue en el primer partido después de mi vuelta de la lesión y siempre tienes ahí algún mal recuerdo y quizás alguna inseguridad, algún miedo. Pero bueno, poco a poco hemos ido superándolo y cada vez me iba encontrando con un poco más de confianza", ha analizado la onubense.

"Debo de seguir mejorando ciertas partes del juego, estar más concentrada sobre todo en los cambios que me hace la rival, para yo también anticiparme", ha proseguido la vigente campeona olímpica. "De ciertas partes del partido, estoy bastante descontenta porque me sigue faltando ese momento de tener más concentración", ha reiterado.

"Porque cualquier rival me puede igualar el set y ya habéis visto que en el primer set, hasta el punto 11, me iba ganando ella", ha subrayado la jugadora andaluza, tras haber batido por 21-16 y 21-16 a la tailandesa Supanida Katethong.