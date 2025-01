Carolina Marín: "Mi última lesión fue un momento muy doloroso, pero hay que tirar para adelante"

La campeona olímpica en Rio protagoniza un podcast de la marca de tentempiés equilibrados de Grefusa

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín, campeona olímpica en los Juegos de Rio 2016 y Premio Princesa de Asturias de los Deportes, reconoció que su última lesión de rodilla en las semifinales de Paris 2024 fue un "momento muy doloroso", pero que debe "tirar para adelante" con el apoyo de la afición.

"Mi última lesión fue un momento muy doloroso para mí, muy crítico, pero ya está. Son cosas que pasan en la vida por algo y hay que analizarlas y tirar para adelante. Creo que he ganado una medalla que en mi vida no me he podido imaginar que se podía ganar, que era el amor y el cariño de toda la gente", manifestó la onubense.

Marín protagoniza el tercer episodio del podcast 'On the Go' de 'Snatt's, la marca de tentempiés equilibrados de Grefusa. A bordo de una bicicleta, la ex campeona olímpica de bádminton acerca al público las claves para mantener un estilo de vida saludable y comparte los momentos más importantes de su carrera.

A través de testimonios como el de Marín, la marca busca "conectar de una forma auténtica y dinámica" con sus consumidores, según explicó Cecilia Año, Brand Manager de Snatt's.

Conducido por la influencer y podcaster @Meriidiano, que cuenta con más de 157 mil seguidores, las entrevistas de 'On the Go' pretenden reflejar el compromiso de Snatt's con un estilo de vida equilibrado.