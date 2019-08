Carpena: "La foto de Gwangju no es real"

Publicado 03/08/2019 11:26:01 CET

"Le salga mejor o peor, respeto a Mireia Belmonte; cuatro medallas olímpicas están en los cuellos de pocos deportistas españoles"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Natación (RFEN), Fernando Carpena, afirmó que la "foto" que salió del reciente Campeonato del Mundo de Gwangju (Corea del Sur), con cuatro platas y un bronce, no refleja la "realidad" de la natación española y expresó su "respeto" hacia el papel de la campeona olímpica Mireia Belmonte.

"Ha habido grandes éxitos, como el del waterpolo, que es incuestionable, y la natación sincronizada, en la que quitando a la 'Primera Dama' (Ona Carbonell), hay una tendencia aparente al alza que espero que se confirme en el medio plazo. La foto de la natación española que nos han hecho en Gwangju no es real. Es mucho más ambiciosa", aseguró en declaraciones a Europa Press.

Para el máximo responsable de la RFEF, esa instantánea debe reflejar una "realidad mayor" de la que han demostrado los nadadores españoles en el Mundial. "¿Por qué no se ha conseguido? No es el que 'método Mireia' no haya funcionado sino el 'ejemplo Mireia'. Después de un 2009 de fracaso personal, Mireia nos ha demostrado que, con trabajo, se llega. El 'método Mireia' no es extrapolable a todos los deportistas", aclaró.

En este sentido, Carpena se pregunta por qué no se ha aprovechado el tirón de los medallistas olímpicos. "¿Cómo no hemos aprovechado esa ola? ¿Cómo, teniendo a una persona que ha ganado 4 medallas olímpicas, otra medalla olímpica, récords del mundo ... no aprovechamos ese activo? ¿Dónde está la falta de conexión? Ahí está el debate. Eso lo tenemos que resolver en el corto plazo", reflexionó.

No obstante, se declaró "convencido" de que con los mismos 9 nadadores que han disputado el Mundial, en su "momento óptimo", se hablaría de los "mejores" Juegos Olímpicos de la historia en Tokio, sin hablar de medallas. "Las medallas llegan, hablo de finalistas. ¿Cuántos finalistas hemos tenido en la historia de los Juegos? Tenemos posibilidades en tres o cuatro disciplinas", apuntó.

El dirigente confesó que en saltos "esperaba más" de Nico García, pero que Adrián Abadía es un "brote verde", que viene ser medallista en el Campeonato de Europa y en el del Mundo junior y que su "prueba de fuego" en un Mundial absoluto "la ha superado con creces".

Carpena subrayó la "inmensa alegría" de la clasificación Alberto Martínez para los Juegos en aguas abiertas y dijo que lo que haga Mireia Belmonte "siempre será respetado". "Le salga mejor o peor. Cuatro medallas olímpicas están en los cuellos de pocos deportistas españoles. A pesar de no llegar en el mejor momento, de las expectativas que tenía ella y su entrenador, ha aguantado como una campeona, nadando hasta el último día con 'el cuchillo entre los dientes'", comentó.

A su juicio, lo más importante es que Belmonte tiene la mirada puesta en Tokyo 2020. "No ha salido, pero lo importante en ella es que dice que piensa en Tokio. Es respetable y defendible lo que ha hecho y el cómo.

El resto tiene que analizar lo que ya ha conseguido, y si lo hubiera hecho aquí. ¿Cuántas finales hubiéremos conseguido? Ese es el gran reto. ¿Cómo podremos superarlo? Es terapia de grupo, reflexiones y crítica interna", analizó.

Carpena dijo que respeta las declaraciones en los medios, pero que la solución "está dentro", no a través de la prensa, en alusión a las críticas de Joan Luis Pons, cuarto y récord de España en los 400 estilos y que se quejó del diferente trato que recibían los nadadores que no entrena Fred Vergnoux.

"Las medidas las hablaremos internamente. ¿La foto? Es trasladando el 70 por ciento de los mejores tiempos de cada uno. Hubiéramos tenido al menos tres finalistas más y semifinalistas. Esa hubiera sido la foto de la natación española", insistió.

Las luces enfocan al waterpolo masculino y femenino, subcampeones del mundo y a los que pide aún más en los Juegos del próximo año. "Cualquier equipo que se tira al agua tiene que aspirar a ganar. Yo corro carreras populares y me supero a mí mismo. Y ellos son deportistas de alto nivel. Ellos se tiran al agua a ganar, luego ganaremos o no. ¿Mi sueño? Despedirme como en Londres", deseó.