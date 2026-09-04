La CELAD culmina varias reuniones en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo

Carlos Peralta y Carlos Rouco, en la sede del Consejo de Europa. - CELAD

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), Carlos Peralta, ha participado en la 72ª reunión del Comité Europeo Ad Hoc para la Agencia Mundial Antidopaje (CAHAMA) y en la 63ª reunión del Grupo de Seguimiento de la Convención Antidopaje (T-DO), celebradas desde el pasado miércoles y hasta este viernes en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo (Francia).

"Ambos encuentros han situado en el centro de la agenda europea la coordinación de las políticas antidopaje, tanto ante las próximas decisiones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) como de cara a la implementación del nuevo marco internacional que entrará en vigor en 2027", indicó la CELAD en un comunicado de prensa.

Durante la reunión del CAHAMA, acorde a esa nota de prensa, las delegaciones avanzaron "en la definición de una posición europea común ante la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la AMA", el cual tendrá lugar los días 10 y 11 de septiembre en Belgrado (Serbia).

"Se han analizado los principales asuntos que serán abordados por el Comité Ejecutivo, se han realizado intercambios con los observadores y las delegaciones de los Estados parte y se ha trabajado en la elaboración del mandato que orientará la actuación de los representantes europeos en esta próxima cita internacional", describió el mismo texto.

"Por su parte, la 63ª reunión del T-DO ha dedicado una parte destacada de sus trabajos a la implementación del Programa Mundial Antidopaje 2027. En una sesión conjunta con la AMA, los Estados parte han conocido la situación actual de este proceso, han compartido sus perspectivas y han debatido sobre las actuaciones necesarias para avanzar en su aplicación", prosiguió la CELAD.

Junto con Carlos Rouco, secretario general de la propia CELAD, Carlos Peralta realizó "un seguimiento de las políticas nacionales antidopaje y de las evaluaciones previstas para 2026 y 2027", y abordó "diferentes ámbitos de cooperación internacional", según precisó la nota.

"Entre otros asuntos, se han tratado los trabajos para limitar la disponibilidad de sustancias dopantes en el mercado europeo, la cooperación con el Comité MEDICRIME y los avances de los distintos grupos especializados de la Convención Antidopaje", se recalcó.

"Con su participación en ambos encuentros, la CELAD ha contribuido a la coordinación de la posición europea ante las próximas decisiones internacionales en materia antidopaje y a los trabajos preparatorios para la aplicación del marco que regirá la lucha contra el dopaje a partir de 2027", concluyó el texto de prensa.