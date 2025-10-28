CELAD y Real Federación Española de Boxeo refuerzan su compromiso en la prevención del dopaje

El director general de la CELAD, Carlos Peralta, y el presidente de la Real Federación Española de Boxeo, Felipe Martínez, han firmado un acuerdo para reforzar su compromiso en la prevención del dopaje. - CELAD

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) y la Real Federación Española de Boxeo (RFEBoxeo) han suscrito un acuerdo de colaboración para intensificar las medidas de prevención del dopaje y fomentar una cultura de juego limpio entre los y las deportistas.

El convenio, con una duración de cuatro años, persigue garantizar una práctica deportiva sana, justa y segura, en un deporte que combina tradición, exigencia física y gran proyección internacional.

La firma del acuerdo ha sido realizada electrónicamente por el presidente de la Real Federación Española de Boxeo, Felipe Martínez, y formalizada este martes en un acto celebrado en la sede de la CELAD, al que ha asistido Domingo Matas, presidente del Comité de Boxeo, en representación de la entidad deportiva.

"Es fundamental que la CELAD trabaje junto a la Real Federación Española de Boxeo, pues esto nos permite llevar a cabo acciones conjuntas para que las y los boxeadores puedan desarrollar su carrera deportiva en un entorno seguro, con igualdad de oportunidades y sin dopaje", comentó el presidente de la CELAD, Carlos Peralta Gallego.

Por su parte, Domingo Matas ha destacado la importancia del convenio para la RFEBoxeo, señalando que la colaboración con la CELAD potenciará nuevas sinergias, especialmente en el ámbito educativo, "lo que redundará en el bienestar y la seguridad" de sus deportistas.

FORMACIÓN ADAPTADA AL BOXEO

La CELAD se compromete a impartir un mínimo de cuatro formaciones anuales, destinadas a boxeadores de diferentes niveles, así como a entrenadores, personal médico y de apoyo. En estas sesiones se tratarán aspectos prácticos de la normativa antidopaje, la prevención y la importancia de los valores éticos del deporte.

La RFEBoxeo facilitará los espacios y colaborará en la organización de estas actividades, con el objetivo de que lleguen al mayor número posible de deportistas y técnicos.

Asimismo, se adaptarán los contenidos a las necesidades propias del boxeo, teniendo en cuenta su calendario competitivo y los diferentes ámbitos en los que se desarrolla.

DIFUSIÓN Y COMPROMISO CON LA CONCIENCIACIÓN

El convenio contempla la promoción de contenidos audiovisuales y materiales informativos que refuercen el mensaje de un deporte limpio y libre de dopaje. Estos recursos estarán especialmente dirigidos a las y los boxeadores más jóvenes, reforzando el trabajo de las escuelas y clubes de boxeo en la transmisión de valores.

La RFEBoxeo se compromete a dar visibilidad a estas acciones en competiciones oficiales y a difundir al menos veinte publicaciones al año en sus canales de comunicación.

Este acuerdo se enmarca en la estrategia de la CELAD de ampliar las alianzas con federaciones y entidades deportivas. Así, el convenio con la RFEBoxeo se suma al ya firmado este mismo año con la Real Federación Española de Ciclismo, previéndose más acuerdos antes de que finalice 2025.