Chapado celebra la participación internacional "de auténtico lujo" del Villa de Madrid

Publicado 20/02/2020 16:35:28 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, elogió la participación internacional "de auténtico lujo" que se reunirá este viernes en el 'Meeting Villa de Madrid, prueba que cerrará el prestigioso World Indoor Tour e hizo hincapié en "el privilegio" que tiene la ciudad de acoger una de las seis pruebas que lo componen.

"Este es el mejor mitin de atletismo que se ha organizado en pista cubierta con un elenco internacional de atletas de auténtico lujo que acoge la final del Circuito Mundial 'Indoor'", celebró Raúl Chapado en la presentación del evento este jueves en el Centro Deportivo Municipal Gallur, su lugar de celebración un año más. "Sólo seis ciudades del mundo tienen el privilegio de acoger una cita tan importante para el atletismo mundial", recordó.

El dirigente aseguró que las gradas del recinto "estarán abarrotadas con un alcance de 272 millones de hogares que podrán seguir este evento". "Y eso le da a la marca Madrid una gran importancia", recalcó el exsaltador, que no olvida que al ser viernes también "los más pequeños podrán disfrutar de estar al lado de las grandes figuras del atletismo mundial".

Por su parte, Sofía Miranda, Concejala del Área Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, dio "las gracias" a Javier Odriozola, exdirector general de Deportes de la corporación municipal, porque con su trabajo Madrid puede "seguir disfrutando de un gran atletismo" y reconoció sentirse "muy orgullosa de que muchos atletas de enorme talla mundial hayan elegido una vez más competir" en la capital.

La presentación contó con una de las estrellas de este viernes, la venezolana Yulimar Rojas, campeona del mundo de triple salto y para la que "Madrid es un lugar muy especial" y "eje" de su carrera deportiva. "Me encanta saltar aquí por el gran ambiente de público que siempre me da energía", afirmó.

"No me obsesiona el récord mundial, si sale, sale solo, pero este es año olímpico y lo que quiero es competir bien y sacar lo mejor de mí, ser mejor atleta y mejor persona y si sale, me alegraré un montón", comentó.

Además, el saltador cubano Juan Miguel Echevarría afirmó que está "con ganas de dar espectáculo", mientras que por parte española estuvieron la vallista Teresa Errandonea, que quiere "aprovechar al máximo" esta prueba para "intentar rebajar algunas centésimas más" su marca, y el gallego Adrián Ben, brillante finalista en los 800 metros del Mundial de Doha y que desea sobresalir de nuevo "ante grandes rivales internacionales y españoles".