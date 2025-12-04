'Chevi' Guzmán y Aina Florenza, mejores deportistas de 2025 para la Federación Española de Patinaje

Archivo - 'Chevi' Guzmán en los Juegos Mundiales de Patinaje de 2025 - FEDPATINAJE - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Patinaje (RFEP) anunció este jueves que los velocistas españoles Sebastián 'Chevi' Guzmán y Aina Florenza serán galardonados como los mejores deportistas de 2025 en la XI Gala del Patinaje que se celebrará el próximo 30 de enero.

A través de una nota de prensa, la federación explicó que esta gala, que se llevará a cabo el 30 de enero de 2026 en el Comité Olímpico Español (COE), servirá para hacer entrega de los distintos reconocimientos otorgados a deportistas, árbitros, jueces, clubes, miembros federativos y otras entidades vinculadas al patinaje durante el año 2025, "un año que ha vuelto a ser histórico" con campeones de Europa y del mundo en la mayoría de disciplinas.

Y los principales premios al mejor y la mejor deportista del año serán para 'Chevi' Guzmán, campeón del mundo y de los World Games y recordman mundial en las pruebas de los 100 y 200 metros, y Aina Florenza, campeona de Europa y del mundo con la selección española femenina de hockey sobre patines.