Los Chicago Bears presentan 'Vamos Bears', una nueva iniciativa en español para aficionadosde todo el mundo

Archivo - Imagen de un balón de flag football durante un clínic de los Chicago Bears. - MANU REINO/TIKI TAKA - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Chicago Bears presentaron 'Vamos Bears', la nueva iniciativa en español del equipo de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, creada para fortalecer la conexión con los aficionados de habla hispana mediante contenido exclusivo y narrativas durante todo el año.

Según un comunicado, la iniciativa incluye una página web en español, un espacio dedicado dentro de la aplicación oficial y canales en redes sociales, ampliando así la presencia digital del equipo para conectar con aficionados en el área de Chicago, España y comunidades de habla hispana alrededor del mundo.

Dentro de la iniciativa se encuentra ChicagoBears.com/VamosBears, que ofrece a los aficionados información y entretenimiento de los Bears en español. Junto a la sección dentro de la aplicación y el renovado canal de redes sociales en español, @Vamos_Bears en 'X', la plataforma da acceso durante todo el año a noticias del equipo, reportajes, videos, iniciativas comunitarias y contenido exclusivo.

"El lanzamiento de 'Vamos Bears', como una iniciativa dedicada al contenido en español, representa nuestro compromiso con la inclusión y con hacer que el fútbol americano de los Bears sea más accesible para nuestros aficionados, sin importar dónde se encuentren", señaló Pooja Van Dyke, vicepresidenta de Estrategia de Contenido Social y Digital de los Chicago Bears.

Los Chicago Bears buscan con esta nueva iniciativa "conectar de una manera más natural" con los aficionados que hablan español "no solo en Chicago, sino también alrededor del mundo", prosiguió Van Dyke.