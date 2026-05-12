Los Cincinnati Bengals serán el rival de los Atlanta Falcons el 8 de noviembre en el 2026 NFL Madrid Game - NFL

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los Cincinnati Bengals serán el rival de los Atlanta Falcons en el 2026 NFL Madrid Game, el encuentro de la National Football League (NFL), la Liga Nacional de Fútbol Americano, que se disputará en el Santiago Bernabéu el domingo 8 de noviembre a las 15.30 hora peninsular española, ha confirmado este martes la liga estadounidense.

El encuentro en el estadio del Real Madrid, correspondiente a la semana 9 de la temporada regular de la NFL, estará organizado con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. A principios de este año, la NFL anunció un compromiso multianual para disputar un partido de temporada regular en el Bernabéu a partir de 2026.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacó el carácter "histórico" de esta cita. "El próximo 8 de noviembre, Madrid volverá a acoger uno de los grandes acontecimientos deportivos internacionales del año con la celebración del 2026 NFL Madrid Game y es una magnífica noticia que dos franquicias del nivel y la talla de los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons vayan a disputar este partido histórico en nuestra ciudad", apuntó.

Por su parte, el director de NFL España, Rafa de los Santos, explicó que la NFL está "preparada para volver a hacer historia en Madrid". "Queremos traer la emoción de la NFL a los aficionados en España y recibir a fans de todo el mundo, al mismo tiempo que situamos, una vez más, a Madrid como una ciudad global de referencia en el ámbito del deporte y el entretenimiento", indicó.

Además, la directora de Estrategia y Engagement de los Bengals, Elizabeth Blackburn, se mostró feliz por la noticia. "Estamos muy contentos de volver a llevar a los Bengals fuera de Estados Unidos y seguir creciendo gracias al gran apoyo de nuestra afición por todo el mundo, además de ayudar a la liga a continuar desarrollando el crecimiento del fútbol americano a escala global. Este partido en Madrid es una oportunidad especial para mostrar la pasión, energía y unidad que definen a la afición de los Bengals a nivel mundial", afirmó.

"Nos sentimos muy honrados y profundamente agradecidos por la oportunidad de recibir a los Cincinnati Bengals en el Bernabéu, uno de los estadios más emblemáticos del mundo", declaró Greg Beadles, presidente y CEO de los Falcons. "Este partido representa una oportunidad única para conectar con los aficionados en España, y agradecemos sinceramente el compromiso continuo de la NFL con el crecimiento de este deporte a nivel mundial. Con el Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, estamos agradecidos por la oportunidad de empezar a establecer vínculos significativos con los seguidores españoles, que también podrán conocer nuestra gran ciudad de Atlanta en el escenario mundial", añadió.

"Nuestros jugadores están muy agradecidos por la oportunidad de competir en un escenario tan histórico, y nos comprometemos a ofrecer un partido que esté a la altura de la rica tradición del Bernabéu. Agradecemos a la NFL que nos haya confiado un papel en el crecimiento internacional de la liga y esperamos colaborar con nuestros socios de retransmisión de ESPN para crear una experiencia inolvidable para los aficionados de todo el mundo", continuó.

El 2026 NFL Madrid Game es uno de los nueve partidos internacionales que se disputarán la próxima temporada a lo largo de cuatro continentes, siete países y ocho estadios. Melbourne (Australia), Río de Janeiro (Brasil), Londres (Reino Unido), París (Francia), Madrid (España), Múnich (Alemania) y Ciudad de México (México) acogerán partidos internacionales en 2026 como parte del compromiso a largo plazo de la liga con su expansión global.

Chicago Bears, Kansas City Chiefs y Miami Dolphins tienen derechos de marketing en España como parte del Global Markets Program de la liga, una iniciativa que otorga a los clubes de la NFL derechos de marketing en mercados fuera de Estados Unidos para desarrollar reconocimiento de marca y crear afición a través de la interacción con aficionados, eventos y oportunidades comerciales. En España, el partido se podrá seguir en DAZN, broadcaster oficial de la NFL en el país.