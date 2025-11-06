Cinco españoles y el equipo de DMT siguen en la lucha por las medallas del Campeonato del Mundo de gimnasia en trampolín

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo español ha sido este jueves uno de los protagonistas en el 38º Campeonato del Mundo de gimnasia en trampolín, que se está disputando en Pamplona, ya que la pontevedresa Melania Rodríguez ha avanzado a las semifinales del ejercicio individual con 55.750 puntos y la albaceteña Noemí Romero ha hecho lo mismo con 54.290.

Su ronda clasificatoria estuvo liderada por la rusa Anzhela Bladtceva, a tenor de 58.590 puntos y siendo seguida por su compatriota Iana Lebedeva y por la china Xueying Zhu, quienes junto a otras 21 gimnastas disputarán esas 'semis' con doble presencia española en el Navarra Arena.

En la categoría masculina, el madrileño Jorge Martín se quitó la espina de un primer pase incompleto, pues en el segundo sí entró en el top 15 y seguirá luchando por los metales. Otro foco fue el estreno del bielorruso Ivan Litvinovich, que no defraudó al público y logró la nota más alta del año: 67.290. El chino Langyu Yan y el portugués Gabriel Albuquerque lo secundaron con 65.520 y 64.690 puntos, respectivamente.

La competición de tumbling en categoría femenina fue la primera en cerrase durante esta segunda jornada de Mundial, obteniendo 24 gimnastas su pase para la semifinal del sábado. La británica Megan Kealy fue la mejor con 51.300 puntos, seguida de las rusas Aleksandra Liamina y Arina Kaliandra. En la clasificación por equipos, Gran Bretaña, Bélgica y Francia están a la cabeza de los ocho países que lucharán por medallas.

En lo que respecta al doble mini tramp (DMT) son igualmente 24 los clasificados, con el estadounidense Trevor Harder como líder del día. En la disputa por el podio habrá dos vallisoletanos: Nuño Villafañe y Miguel Córdoba. La buena actuación de ambos situó al equipo español en cuarta posición, a las puertas de un bronce que se pondrá en juego el sábado.