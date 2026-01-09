'Cloudflare', sancionada en Italia con más de 14 millones de euros por violación de la ley antipiratería

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Cloudflare' ha sido multada con más de 14 millones en Italia por la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones (AGCOM), el organismo que regula internet y las redes de telecomunicaciones en este país y que ha constatado una continua violación de las normas antipiratería de la empresa.

Hay que recordar que LaLiga está jugando un papel muy activo en su estrategia contra la piratería y acusa continuamente a 'Cloudflare' de no hacer lo suficiente para bloquear el contenido ilegal y ocultarlo junto a contenido legal bajo las mismas IP's sin conocimiento de sus clientes.

En este ocasión, AGCOM ha resuelto con esta sanción un procedimiento iniciado en febrero de 2025 y después de ordenar a 'Cloudflare' que desactivara el acceso a una serie de contenidos pirateados en aplicación de las disposiciones de la Ley Antipiratería.

"En particular, se había pedido a la Sociedad, como proveedor de servicios de la sociedad de la información involucrado en la accesibilidad de contenidos difundidos ilícitamente, que desactivera la resolución 'DNS' de los nombres de dominio y el enrutamiento del tráfico de red hacia las direcciones 'IP' reportadas por los titulares de los derechos a través de la plataforma 'Piracy Shield', o en cualquier caso que adopte las medidas tecnológicas y organizativas necesarias para que los usuarios finales inutilicen los contenidos abusivos", señaló el organismo en un comunicado.

La Autoridad indicó que "ha constatado la continua violación de la ley antipiratería y de las disposiciones de aplicación relacionadas de AGCOM por parte de 'Cloudflare'" y advirtió que "incluso después de la notificación de la orden, ha seguido sin tomar ninguna medida para contrarrestar el uso de sus servicios para la difusión de contenidos ilícitos".

La normativa de referencia prevé la imposición de una sanción de hasta el 2 por ciento de la facturación realizada en el último ejercicio cerrado antes de la notificación de la impugnación cuando el incumplimiento se refiere a las órdenes impartidas por la Autoridad en el ejercicio de sus funciones de protección del derecho de autor. "En consecuencia, se ha aplicado una sanción igual al 1 por ciento del volumen de negocios global de la empresa", detalló.

La disposición, además de constituir una de las primeras sanciones pecuniarias en materia de derechos de autor, adquiere particular relevancia a la luz del papel desempeñado por 'Cloudflare'. De hecho, un porcentaje muy amplio de los sitios bloqueados por la Autoridad en aplicación del reglamento sobre la protección de los derechos de autor en línea utiliza los servicios ofrecidos por esta sociedad para difundir ilícitamente obras protegidas.

"Con esta decisión, la AGCOM da plena aplicación a la ley antipiratería, que ha ampliado expresamente la lista de sujetos obligados a contrarrestar los actos de piratería siguiendo las órdenes de la Autoridad, incluidos todos los proveedores de servicios de la sociedad de la información involucrados por cualquier motivo en la accesibilidad del sitio web o de los servicios ilegales, como los proveedores de servicios de 'VPN' y los de 'DNS' disponibles públicamente, dondequiera que residan y en cualquier lugar localizados, los sujetos gestores de motores de búsqueda", sentenció.