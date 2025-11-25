El CNP Winamax 2025 se convierte en el mayor torneo de póker en vivo de España

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Nacional de Póker (CNP) Winamax cerró su edición 2025 coronándose como el torneo de póker en vivo más grande jamás celebrado en España, reuniendo 2.684 entradas en su evento principal, celebrado en el Casino Gran Madrid Torrelodones.

David Nus se alzó con el título en la gran final y logró un premio de 134.060 euros, conquistando el mayor 'Main Event' en la historia del póker español, para consagrarse como uno de los nombres propios de la temporada, en una edición que supuso el broche de oro al primer año de alianza entre CNP y Winamax.

Las cuatro etapas anteriores -Sevilla, Barcelona, Murcia y Alicante- ya habían batido récords, pero Madrid ha superado todas las expectativas, con 2.684 inscripciones en el 'Main Event', frente a las 1.642 de 2024, un crecimiento de más de un 63%. Hubo más de 9.000 registros en todas las etapas anteriores, culminando con 7.093 registros totales en esta Gran Final; y más de 1.000 jugadores clasificados 'online' gracias a los satélites de Winamax.es

Además, el gallego Miguel Montes fue coronado como primer campeón de la nueva era CNP Winamax, tras una temporada en la que destacó por sus triunfos en eventos como el Omaha de Sevilla y el Mini de Barcelona, lo que le ha permitido convertirse en nuevo miembro del Team Pro CNP.

El ambiente festivo y multitudinario de Torrelodones contó con la presencia de dos referentes mundiales y miembro del Team Pro de Winamax: Adrián Mateos, número 1 del mundo y que regresaba 13 años después al escenario donde logró una de las primeras victorias de su carrera, y Leo Margets, una de las jugadoras más reconocidas en la competición profesional. "Ver este gran ambiente y tanta gente en las mesas es un buen síntoma del buen momento que vive el póker español", destacó Margets.

La Gran Final ha contado con la presencia de los WIPs (Winamax Important Person), como el exfutbolista Julio Baptista (21º puesto en el High Roller, 3.790 euros) y el 'streamer' Guanyar (182º puesto en el Evento Principal 1.925 euros).

Según Matthieu Duran, Manager de Live Event de Winamax, la edición 2025 de este primer CNP Winamax "ha sido un éxito". La sinergia esperada de la unión entre dos marcas líderes, una en 'live' y otra 'online', ha funcionado a la perfección. Esto ha generado un aumento de afluencia sin precedentes en las etapas presenciales, hasta alcanzar este récord aquí en Madrid con motivo de la final", destacó.

"Por otra parte, los jugadores españoles habituales del circuito CNP han podido descubrir el ambiente y el universo Winamax. Jugar juntos al póker, pero no solo eso: también compartir buenos momentos. Esta colaboración está destinada a prolongarse durante los próximos dos años, para crear eventos más grandes, más agradables y más animados que nunca", agregó.

Mientras que Jaime Sánchez, CEO del Circuito Nacional de Póker, aseguró que su "compromiso es ampliar aforos y mejorar la infraestructura para ofrecer una Gran Final aún más grande y mejor en 2026". "Renovar con Winamax nos permite mirar al futuro con ambición y estabilidad. Compartimos visión y valores, y juntos seguimos construyendo el mayor proyecto de póker en vivo del país", celebró.