COE y UCAM celebran 30 años de la universidad "referente en la educación" en su Gala del Deporte

Foto de familia de la Gala del Deporte UCAM y COE por el 30 aniversario de la institución académica. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) han reconocido este viernes a los exdeportistas y deportistas que han contribuido a convertir a la institución académica "en referente del deporte y la educación", así como a mantener vivo el legado de su fundador, José Luis Mendoza, en su 30 aniversario de la UCAM.

La UCAM y el COE, cuya alianza se forjó en 2012 para facilitar a los deportistas la conciliación su carrera deportiva con los estudios universitarios y su futuro laboral, celebraron en la sede del COE, en Madrid, esta efeméride con la Gala del Deporte.

Durante este acto se reconoció a los deportistas que estudian o han estudiado en la UCAM y se puso en valor la trayectoria de los más de 200 deportistas que han pasado por sus aulas y que han sumado más de 450 medallas olímpicas, mundiales y europeas.

A la gala asistieron, además del presidente del COE, Alejandro Blanco, y de la presidenta de la UCAM, María Dolores García, encargados de entregar los reconocimientos, destacados medallistas olímpicos como los expiragüistas Saúl Craviotto, doble campeón en K2 500m en Pekín 2008 y K2 200m en Río de Janeiro 2016, y David Cal, campeón en C1 5000m en Atenas 2004; la exnadadora Mireia Belmonte, campeona en 200m mariposa en Río 2016); la exhalterófila Lydia Valentín, oro olímpico en la categoría 75kg en Londres 2012, entre otros.

También estuvieron presentes deportistas en activo como la marchadora María Pérez, campeona olímpica en marcha relevo mixto en París 2024 y doble campeona del Mundo en 20 y 35 km marcha en Budapest 2023 y Tokyo 2025; la atleta Blanca Hervás, oro en el 4x400m del Mundial de Relevos de Cantón 2025, por citar algunos.

Entre los exdeportistas olímpicos y medallistas que recibieron este reconocimiento se encontraban Saúl Craviotto, Marcus Cooper, Carlos Arévalo, David Cal (piragüismo); Mireia Belmonte (natación); Lydia Valentín (halterofilia); Damián Quintero (kárate); y Laura Gil (baloncesto).

La UCAM también quiso reconocer a aquellos antiguos deportistas que actualmente cargos de responsabilidad en el ámbito deportivo, como Jennifer Pareja (exwaterpolista), actual directora general de ADO, Lucia Pascua (exjugadora de baloncesto), entre otras.

Además, también se distinguió a los deportistas internacionales como la atleta Blanca Hervás, las gimnastas Polina Berezina y Alba Petisco, el piragüista Francisco Cubelos, la pentatleta Laura Heredia, el waterpolista Alberto Barroso y el nadador de artística Dennis González. Mariano García y Miguel Ángel López (atletismo); Andreu Blanes (trail running), Alberto Gaitero (judo), Pablo Acha y Elía Canales (tiro con arco) fueron los universitarios internacionales del CEU San Pablo premiados.

Asimismo, la UCAM galardonó a cuatro de sus 20 clubes deportivos: el UCAM CB, que cumple 40 años y compite en la Liga Endesa de baloncesto; el UCAM Murcia CF, que milita en el Grupo 3 de la Segunda Federación, cuarta categoría del fútbol español; el UCAM Cartagena Tenis de Mesa, tetracampeón de Europa; y el UCAM eSports. También se premió a todos los entrenadores, servicios de Deportes y presentadores que continúan vinculados a la universidad.

BLANCO: "SOIS REFERENTES"

El presidente del COE, Alejandro Blanco, señaló que la UCAM "no ha cumplido 30 años de historia sino 30 años de historias". "Este visionario -José Luis Mendoza, fundador de la UCAM- que tenía ilusiones, fue capaz de transformar todo esos sueños en realidades y ha conseguido que esta universidad sea la más importante del mundo en unir educación y deporte. Los éxitos y las medallas pasan, pero lo que no podéis ver es lo que representáis para la sociedad, porque dedicáis vuestro tiempo en prepararos para la segunda fase de la vida, que es cuando dejáis la competición", subrayó.

Según Blanco, la "gran labor" de José Luis Mendoza es haber conseguido que ese tren -la UCAM- siga progresando "abriendo nuevos campos" y teniendo "nuevas inquietudes". "Esta unión de una universidad con un comité olímpico hace que seamos referencia en el deporte y en la educación", manifestó.

Por su parte, la presidenta de la UCAM, María Dolores García, agradeció "los años de colaboración y de compartir "la misma convicción de que detrás de cada deportista hay una historia, una familia y un futuro que construir". "Hace 30 años se pensaba que este proyecto era demasiado ambicioso, y no ha sido fácil, pero Jose Luis tenía una fe inquebrantable y una determinación extraordinaria para llevar adelante una universidad que acompañe a las personas cuando se apaguen los focos y les ofrezca oportunidades", subrayó.

"Me hubiera gustado que José Luis estuviera aquí para contemplar hasta dónde hemos llegado. Para él, los deportistas eran personas por las que se preocupaba de verdad. Por eso quiero daros las gracias a los deportistas y al COE por hacer que su legado siga vivo", zanjó la directora de la universidad.

Por último, el expiragüista Saúl Craviotto agradeció a ambas instituciones su apoyo académico a los deportistas para ayudarles a afrontar "el precipicio" que supone el fin de sus carreras deportistas. "Nos dais ese maletín lleno de herramientas para facilitarnos ese futuro. Los deportistas somos los que tenemos este reconocimiento, pero también va para la gente que hace esto posible, como la presidenta y el presidente, pero también a José Luis Mendoza que luchó con sacrificio y humildad para poner la semilla", concluyó.