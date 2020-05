Las comisiones delegadas de las federaciones resolverán si las ligas no profesionales se dan por finalizadas

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las Comisiones Delegadas de las federaciones deportivas deberán resolver si las ligas no profesionales se dan o no por finalizadas, y la clasificación con los respectivos campeones y descensos, por la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19, informó este lunes el Consejo Superior de Deportes (CSD).

En una resolución firmada por la presidenta, Irene Lozano, el CSD ha publicado recomendaciones a las federaciones deportivas españolas, entre las que figuran que sean las comisiones delegadas de las federaciones las que asuman la competencia para resolver si las ligas regulares no profesionales que no se hayan dado por finalizadas "deben o no reanudarse".

En el supuesto de que se vayan a reanudar tendrán que determinar la fecha y el formato y, en el contrario o no ser posible su conclusión, la clasificación, especialmente los equipos ganadores, ascensos y descensos para la próxima temporada 2020-21.

Asimismo, las comisiones delegadas se encargarán de cualquier aspecto vinculado con el ámbito deportivo y competicional que afecten a las ligas regulares ante posibles incidencias por la situación generada por la crisis de la COVID-19.

"Dichas disposiciones serán motivadas y se adoptarán, y debidamente

publicadas para su general conocimiento, sin perjuicio de su

notificación a las entidades que resultasen interesadas o afectadas por

las mismas. Las mismas se acordarán atendiendo a criterios de

objetividad, integridad, justicia deportiva y resultados competitivos", indicó el CSD en una nota.

Contra estas decisiones de las comisiones delegadas cabrá presentar un recurso de alzada ante el CSD, y frente a la resolución firmada por Irene Lozano, con fecha de 30 de abril, se podrá acudir a la vía contencioso-admnistrativa en el plazo de dos meses.