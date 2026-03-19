El Comité Paralímpico Español lamenta el fallecimiento de Juan Carlos Ramiro, pieza "crucial" del Plan ADOP

Juan Carlos Ramrio en una foto de archivo - JORGE VILA

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Paralímpico Español (CPE) expresó su pesar por el fallecimiento este miércoles de Juan Carlos Ramiro, uno de los impulsores de los inicios del innovador y novedoso Plan ADOP desde su puesto de director general de Políticas de Discapacidad en el Gobierno de España entre 2007 y 2010.

Según señaló este jueves el CPE en un comunicado, Ramiro formaba parte del equipo del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Jesús Caldera y la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad y de Política Social Amparo Valcarce, y "jugó un papel crucial en el desarrollo legislativo que propició la creación del Plan Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico, así como en los contactos para que empresas privadas se unieran a este programa de preparación de los deportistas de élite con discapacidad que ha permitido el desarrollo espectacular del deporte paralímpico en España en las últimas décadas".

"El CPE transmite sus condolencias a su entorno y familia, quien está también estrechamente vinculada al movimiento paralímpico a través de su hijo, el periodista David Ramiro, uno de los principales especialistas en deporte paralímpico de nuestro país, cubriendo esta información para la Agencia EFE", sentenció el organismo.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) también lamentó "profundamente" este fallecimiento del que fuera segundo director general de políticas de discapacidad tras la creación de este centro directivo (2007-2010) en la Administración General del Estado.

"El CERMI traslada a su familia, amistades y personas allegadas las condolencias del movimiento social de la discapacidad, al tiempo que reconoce y agradece la valiosa contribución de Juan Carlos Ramiro al avance de la legislación y de las políticas públicas dirigidas a este grupo de población", subrayó.