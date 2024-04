El Comité Paralímpico Español une a 'Better Balance' a su familia de patrocinadores

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Paralímpico Español (CPE) presentó este miércoles a 'Better Balance', la marca del grupo 'Sigma' que ofrece productos de proteína vegetal de gran calidad, como nuevo patrocinador del Equipo Paralímpico Español, un acuerdo que supone "una alianza estratégica muy importante" para el organismo.

"Quiero daros las bienvenida a nuestra familia. En nuestro ADN hay dos objetivos, que son la excelencia deportiva, donde es vital la alimentación, y otro quizá más importante que es cambiar la concepción de la sociedad hacia discapacidad", señaló Alberto Jofre, director Gerente del CPE, durante la presentación del acuerdo en el Consejo Superior de Deportes (CSD).

El exnadador paralímpico se mostró ilusionado por el "camino" que inician con la compañía, de cara a "poder trabajar conjuntamente". "Esta es una alianza estratégica muy importante y si la comunicamos a la sociedad será tremendamente beneficiosa para ambos", remarcó.

Por su parte, Florencio García, director general de 'Better Balance Europa', confesó que desde la creación de la empresa este era "probablemente el día más emocionante". "Nos unimos a lo que buscábamos desde que la creamos, algo que sume, ayudase y que sea marca para todos", subrayó.

El directivo recordó que trabajan con productos de proteína vegetal, pero hechos "para todos" porque son "una marca integradora". "Teníamos que estar aquí. Nuestra misión es normalizar las cosas y hacerlas 'better' (mejor en inglés). La nutrición es una parte fundamental, pero también lo es en la parte social", indicó García.

"Esto no es un patrocinio, es nuestro 'ADN' y desde hoy los paralímpicos son parte de cualquier acción que hagamos. Los deportistas llevan siendo 'influencers' toda la vida y son el espejo de la sociedad que nos gustaría ser", sentenció.

Tras la presentación del acuerdo, se celebró una mesa redonda en la que participaron, además de Florencio García, la nadadora con discapacidad visual María Delgado y expertos de la materia como Lorena Aira, responsable del Servicio de Nutrición del CPE, o Andoni Igartua, CEO de la empresa 'Emen4Sport'.

"La nutrición es fundamental y por suerte el deporte paralímpico está evolucionando, está cada vez más profesionalizado y eso es muy positivo, pero al deportista le requiere ese punto extra en todos los aspectos. Para mí, esto afecta al día a día, que trata de rendir en cada entrenamiento, y también en una semana de competición en la tengo que saber qué debo de comer y cómo, eso nos va a dar esa mejora a poder representar a España lo mejor posible", apuntó Delgado.

La doble medallista paralímpica confesó que ha percibido "esa evolución y en primera persona" de la importancia a la nutrición. "Llevo 12-13 años formando parte del equipo y antes comía lo que me ponía mi madre, pero con el paso de los años he aprendido, me he formado y nos habéis dado directrices. Lo veo reflejado en la gente joven que viene, quizá yo andaba un poco más perdida", recalcó la aragonesa.

Esta admitió que, dentro de una dieta saludable, "se puede tener un 'caprichito' en su medida correcta", pero que un deportista de alto nivel se puede "descuidar". "Hay que trabajar durante todo el ciclo y crear esa rutina por la nutrición", concluyó.

Por su parte, Andoni Igartua detalló como trabajan con los deportistas, a los que someten a un "sinfín de estudios para tener una radiografía más eficiente" y de los que obtienen "información muy valiosa". Luego, registran todas sus "variables" en su plataforma de IA y las implementan "de la manera más eficiente". "Cada individuo es único y debemos adaptar todo al milímetro para tener el máximo rendimiento y para ello una dieta sana y saludable es fundamental", explicó.

Finalmente, Lorena Aira manifestó que "la gran mayoría" de los deportistas con los que trabaja tiene "en su nevera productos de tipo vegetal" y consideró importante tener "una flexibilidad dentro de una alimentación variada", sin dejar de lado a "esos extras" que en ocasiones "ayudan a aguantar la situación".