La Copa del Rey de vela establece sus primeros líderes tras la primera jornada

La 38 edición de la Copa del Rey MAPFRE arrancó este lunes con una primera jornada en aguas de la bahía de Palma de Mallorca que pudo completarse sin problemas por las buenas condiciones reinantes y que establecieron a sus primeros líderes de cada una de las diez clases que navegaron.

El primer día de competición, que sólo dejó en tierra a los catamaranes 'GC32', que compiten a partir del miércoles, disfrutó del tradicional viento Embat, que permitió que todos pudieran estrenar sus casilleros con el programa previsto y definir la identidad de los primeros líderes de la semana.

Así, en la clase Mallorca Sotheby's IRC, que reúne a unidades Maxi 72 navegados por tripulaciones profesionales, se quedó en cabeza provisionalmente el 'Proteus' de George Sakellaris, ganador de las dos mangas del día y que aventaja por tres puntos al 'Cannonball' y al 'Bella Mente'.

En cuanto a ClubSwan 50, el primer líder es el 'Cuordileone' de Leonardo Ferragamo, que firmó un segunda y una victoria, para situarse por delante del 'Cetilar-Vitamina' y el 'One Group', mientras que en Swan 45 manda el 'Porrón IX' de Luis Senís, actual campeón del mundo de la clase y que también hizo un primero y un segundo, y en Swan42 hubo triple empate entre 'Pez de Abril', ganador de las tres últimas ediciones, el 'Natalia' y el 'Nadir'.

Además, en BMW ORC 0, el 'Botín 52 Rowdy Too' fue el mejor del lunes (2-1) para liderar acechado por el TP52 'Team Vision Future', y en el BMW ORC 1, el barco más laureado de la flota y cinco veces campeón de la Copa del Rey, el 'Rats on Fire', ya es el primer clasificado gracias a un tercero y un primero, por delante del 'From Now On' y el 'Estrella Damm', defensor del título.

El 'Teatro Soho Caixabank' manda en BMW ORC 2 por medio punto de ventaja sobre 'El Carmen-Elite Sails' y el BMW ORC 3 nadie pudo con el 'Salona 37 Vertigo Dos Texia', ganador de las dos mangas para ser el líder más claro.

La jornada dejó también el esperado debut de la clase femenina, la 'Purobeach Women's Cup', que disputó tres pruebas con el 'Dorsia Sailing Team', patroneado por la doble medallista olímpica barcelonesa Natalia Vía Dufresne, como gran dominador y ya con cinco puntos de ventaja sobre el 'Federación Gallega'. También se celebraron tres mangas en la clase Herbalife Nutrition J80 donde el 'Solintal' del doble campeón del mundo Ignacio Camino y el 'Grupo Garatu' de Juan Vázquez están empatados.

La competición regresa este viernes a las aguas de la bahía de Palma con el mismo programa en todas las clases: dos mangas para todos menos para los J80 y Women's Cup, que disputarán hasta tres.