El CPE e Iberdrola convocan una nueva edición de las Becas Fundación Iberdrola España

Archivo - Foto de familia tras la entrega de las Becas Fundación Iberdrola España - CPE - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Seguimiento del convenio de colaboración entre la Fundación Iberdrola España y el Comité Paralímpico Español convoca la 17ª edición de las Becas Fundación Iberdrola España, destinadas a deportistas con discapacidad que estén cursando estudios superiores durante el curso 2026-2027.

La beca se otorgará en concepto de ayuda económica al estudio para sufragar una parte del coste de los estudios que los deportistas realicen, con el objetivo de facilitar su capacitación profesional, remarcó el CPE este viernes en nota de prensa.

Esta convocatoria presenta importantes novedades destinadas a llegar a un mayor número de beneficiarios y ofrecer oportunidades de formación en nuevas áreas. Entre las principales mejoras destaca la ampliación de los perfiles que pueden optar a las ayudas ya que además de los Deportistas de Alto Nivel (DAN) y los que forman parte del Plan ADOP, la convocatoria se abre también a quienes sean Deportista de Alto Rendimiento (DAR) y practiquen alguna de las 29 disciplinas paralímpicas incluidas en los Juegos de Verano o de Invierno, lo que aumenta significativamente el número de potenciales beneficiarios.

Además, para este curso el programa extiende el catálogo de estudios susceptibles de recibir financiación, y a las enseñanzas universitarias de grado, doble grado y máster oficial se suman ahora los ciclos de Formación Profesional y los cursos de especialización orientados a mejorar la empleabilidad, especialmente en sectores con gran proyección laboral como los idiomas, la tecnología, la ciberseguridad o la inteligencia artificial.

El CPE remarcó la concesión de las becas se regirá por criterios de igualdad, mérito, objetividad y transparencia, valorándose aspectos como el expediente académico, el aprovechamiento de estudios anteriores, la tipología de la formación cursada y la percepción de otras ayudas.

Las personas interesadas deberán remitir la ficha de solicitud de la beca, junto con el certificado de notas del último curso realizado, la matrícula del curso 26-27, la justificación de los gastos por cuenta del solicitante y la declaración de otras becas o ayudas recibidas, así como el currículo deportivo, el certificado de DAN, DAR o de pertenencia al Plan ADOP y una copia de la licencia federativa donde aparezca la disciplina paralímpica, la clase deportiva y/o la discapacidad deportivamente elegible, a becasfundacioniberdrola@paralimpicos.es. El plazo de solicitud finalizará el próximo 9 de noviembre de 2026 y la concesión se decidirá el 24 del mismo mes.

La Fundación Iberdrola España y el CPE mantienen desde hace dos décadas una estrecha colaboración para impulsar proyectos que favorezcan la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo personal y profesional de las personas con discapacidad a través del deporte. Con esta nueva convocatoria de becas, ambas organizaciones reafirman su apuesta por el talento, el esfuerzo y la formación como herramientas fundamentales para construir una sociedad más inclusiva y con mayores oportunidades para todos.