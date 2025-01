Cristina Gutiérrez: "He trabajado mucho la paciencia, ayudar a un compañero es una satisfacción"

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Cristina Gutiérrez (Dacia) confesó este miércoles que ha trabajado "mucho la paciencia" en el Rally Dakar 2025 -después de dejar de competir para la clasificación general en el etapa 2-, para dedicarse a apoyar a sus compañeros, el catarí Nasser Al-Attiyah y el francés Sébastien Loeb, aunque "ayudarlos" ha sido para la burgalesa "una satisfacción".

"He trabajado mucho la paciencia, en torno a mí siempre hay ese ruido de expectativas. Soy consciente y tengo cierta presión, pero siempre he sido muy natural, nunca he querido ni pretendo huir de nada. Ver que tenías que parar... Pero cuando ves que ayudas a que un compañero siga es una satisfacción, y el equipo te lo agradece cada día", expresó en declaraciones a los medios durante el 'Dacia Talk' organizado en el centro de Madrid.

Cristina Gutiérrez sufrió un problema mecánico en la segunda etapa del reciente Dakar 2025, en su primer año en la categoría 'Ultimate' con un equipo oficial, que la obligó a abandonar sus opciones en la clasificación general del 'raid'. "Sentí mucha frustración. Se rompió lo que no se podía romper. Toca aprender de ese fallo, de no haber dispuesto de esa pieza. Hubo lloros, porque no somos de hierro, pero la medalla hace mucha ilusión", valoró.

Tampoco ayudó un recorrido duro, con as etapas 48 horas y maratón muy tempraneras y juntas. "Si es muy flojo, nos quejamos y si es muy duro, también. Es fácil decir que fueron muy pronto ahora. Es verdad que a España nos ha afectado mucho, pero si tuviera que elegir, no metería una maratón y una 48 horas en la misma semana, pierdes un poco de importancia por la marcha de favoritos. Corres el peligro de lo que ha pasado", analizó.

Desde su problema mecánico, la burgalesa se dedicó a ser 'guardaespaldas' de Al-Attiyah y Loeb, que sí tenían opciones de luchar por el podio y el triunfo. "Si me dices hace años que iba a ayudar a Nasser y Loeb y ser una pieza clave en el equipo, te diría que es imposible. Sus caras de agradecimiento no me lo va a borrar nadie, somos amigos y ha sido muy fácil con ellos. A nivel personal, mucha satisfacción por solventar situaciones que igual estas leyendas no podían", celebró.

"Tenía que correr, pero también conservar el coche, había cierta parte de conservación. Cuando Nasser apretaba en dunas, se me escapaba, pero era una motivación para mí. Me sorprendí", agregó sobre su capacidad para seguir el ritmo de un cinco veces campeón del Dakar en carrera.

"ME ENCANTA EL DAKAR PORQUE COMPETIMOS HOMBRES Y MUJERES DE TÚ A TÚ"

Para la también odontóloga, de 33 años, "ha sido un placer hacer trabajo en equipo", algo fundamental en un 'raid' tan exigente. "Si no lo haces, no puedes llegar solo hasta el final en una carrera como esta. Te lo tienes que tomar como si fueras tú, igual también ha sido por esos Dakares en los que sobrevivíamos cada día", recordó su etapa en 'Challenger' de los últimos cuatro años, de la que se despidió con el triunfo en la general el año pasado.

"En 'Challenger' teníamos la experiencia de cuatro años empezando para ganar, eso lo he echado en falta, pero si salen bien las cosas podremos tener esa sensación en T1+", deseó Gutiérrez, que destacó que su Dacia, en su primer año en el DAKAR, "es coche es muy rápido y muy competitivo". "Si la carrera te acompaña, podemos hacer un gran resultado, aunque quedan cosas por mejorar. Vernos competitivos ha sido importante, porque te da mucha confianza", aplaudió.

Por ello, la española se ve luchando por cotas altas los próximos años -Dacia correrá al menos, las próximas dos ediciones del Dakar-. "Por supuesto que veo factible una victoria de etapa, hemos sido muy competitivos. Me veo con posibilidades, no es fácil, pero con los medios que tenemos lo veo cien por cien posible. Hemos hecho 'top 10' en casi todas las etapas, veo factible el 'top 5' el año que viene. Sería un resultado increíble para un segundo año", reconoció.

"Al principio, es un poco síndrome del impostor, pero te vas dando cuenta que todo tiene un sentido. Solo hay 10 pilotos en el mundo que tienen la oportunidad de estar en un equipo oficial. Estoy muy agradecida a Dacia. Hemos tenido todas las ayudas, ahora lo valoro todo el triple, es un lujo, por ejemplo, tener cuatro pares de ruedas cada día, un ingeniero para ti, puedes hacer el coche a tu medida", agregó sobre su experiencia con un equipo oficial.

Por esto, cree que los "deberes" para futuras ediciones son "para todos", no solo para Dacia. "Si tengo que destacar algo es la familia que se ha creado, la facilidad de comunicar, sin ver caras raras. A nivel personal, nuestro punto fuerte ha sido no rendirnos y transmitir esa resiliencia al equipo", resaltó la piloto, que en 2025 correrá el Rally de Portugal y el de Marruecos.

Además, abordó la polémica de los abandonos de los españoles Caros Sainz y Laia Sanz por un problema en su arco de seguridad, que la FIA no veía seguros por desplazamientos de milímetros. "Les ha pillado un poco en bragas, porque no tienen forma de validar un arco de seguridad, no pueden asegurarse de que ese arco esté bien. Entiendo su posición de no afirmar algo de lo que no están seguros que pueden comprobar. Tienen que buscar la forma de poderlo demostrar 'in situ' en el Dakar. No es bonito ver a favoritos irse el segundo día por esto", admitió.

También destacó que "es muy bonito ver cómo cambia la perspectiva de las niñas" en el motor, ahora con ella como referente y figura. "Me encanta que el tema de géneros no importa tanto, incluso los niños vienen y me preguntan. Que seamos capaces de transmitir esos valores que normalizan a las personas, eso hace que lo vean más accesible y más fácil. Me encanta el Dakar porque es una disciplina en la que podemos competir de tú a tú (hombres y mujeres)", agradeció.

Gutiérrez fue la protagonista en una jornada organizada por Dacia y que contó con la presencia, además, del director de comunicación, Ignacio Rodríguez-Solano, y el director general de la marca en España, Laurent Sengenes. Este reconoció que tanto la burgalesa como su copiloto, Pablo Moreno, "han sido dos piezas claves en el dispositivo, por su profesionalismo, generosidad y saber hacer", concluyó.