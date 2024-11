Cristina Gutiérrez: "Veo factible hacer un 'top 5' en el Dakar, sería increíble"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Cristina Gutiérrez, que se estrenará en el Dakar 2025 como piloto de un equipo oficial en la categoría T1+ de la mano de Dacia, defendió que ve "factible" hacer un 'top 5' en la general de la carrera, un resultado que "sería increíble", consciente de que no es "la más rápida", pero sí "constante", algo que puede ser una de las claves.

"A mí me importa mucho la general y hacer un 'top 5' sería increíble. ¿Factible? Sí, lo veo factible. ¿Cambiaría una victoria de etapa con un top 5? Sí. Pero es que mi filosofía es como la tortuga", afirmó la burgalesa, piloto del equipo oficial de Dacia en el Dakar 2025, en un evento organizado por la marca en Madrid.

Gutiérrez, ganadora del Dakar el pasado mes de enero en la categoría de prototipos gracias a su capacidad de aguantar y creer hasta el final --logró el título en la última etapa--, cree que esa forma de entender las carreras le puede beneficiar para alcanzar ese objetivo. "Hay por lo menos 15 pilotos que salen a tope cada día, van a ir cayendo", analizó.

"Y yo soy consciente de que no soy la más rápida, pero sé que un punto fuerte en el Dakar es ser constante, y si lo logramos, como el año pasado, sé que podemos hacer, por supuesto, un 'top 10'. "Un 'top 5', quizá he sido demasiado pretenciosa, pero sí que es factible, sabiendo que los demás van a ir cayendo", agregó.

La española, de 33 años, está "saboreando todo muchísimo", agradecida por correr el Dakar, "una carrera de oportunidades", con un equipo oficial por primera vez. "El primer momento de coger el coche fue muy bonito, también los test. Han sido duros, pero hemos aprendido mucho", comentó.

"El Dacia es bastante conducible y muy llevable. Va muy rápido, pero es muy estable. Me sentí muy cómoda desde el primer momento. Hay que buscar el límite del coche sin estrellarse, ya en Marruecos notamos una mejoría increíble en relación a cuando lo cogimos por primera vez", agregó.

Además, se estrenará en la categoría T1+, a la que llega como campeona de prototipos el pasado mes de enero, con "una presión diferente". "Tengo en el equipo a dos de los mejores pilotos del mundo, que son Nasser Al-Attiyah y Sébastien Loeb. Llego como tercer coche, pero con muchas ganas, porque es verdad que vengo de ganar", advirtió.

"Antes de conducir el coche, también quería ser bastante realista. Mi vida deportiva siempre ha sido con objetivos grandes, pero realistas. No quería estrellarme con un objetivo demasiado iluso. Habiendo hecho los test y habiendo visto tiempos, comparativas, con telemetrías entre los otros pilotos y yo, y viendo el Rally de Marruecos, peleando entre los 10 primeros en todas las etapas, pues me veo competitiva, estoy en un momento muy bonito", celebró de cara al Dakar.

"AHORA TENGO MÁS INTERIORIZADA LA PRESIÓN POR GANAR"

Aunque fue cauta y recordó que tiene "años por delante" de carrera profesional, por lo que quiere "ir de menos a más". "No sé lo que va a pasar, porque el Dakar nunca se sabe. Pero lo que tengo claro es que voy a salir a ganar, a mi modo, a dar y hacerlo lo mejor que sé", aseguró la burgalesa, que confesó que le falta "encontrar el límite del coche".

"Los agujeros que pasaba con el vehículo ligero que destrozaba en el coche ahora puedes pasar a fondo, los saltos también. Tengo que ir encontrando ese límite, conduciendo y haciendo kilómetros, así saldrá mi mayor nivel. Tengo la suerte de que Dacia me da muchos kilómetros de test, y yo creo que va a llegar solo, es cuestión de tiempo. Tengo el tiempo, la forma y las ganas", defendió.

Ahora, tiene "más experiencia" con la presión de ganar. "Esa presión la tenga como más interiorizada y ahora simplemente la presión es por dar el nivel y por estar arriba, porque creo que lo podemos hacer y seguramente estemos arriba", deseó.

Y su bagaje y prestigio dentro del Rally Raid se la ha ganado sin referentes. "Te vas abriendo el camino porque vas haciendo y vas trabajando y vas sufriendo. Yo ahora mismo no estaría donde estoy si no hubiese tenido a la gente que tengo a mi alrededor, porque el momento que pedí el crédito yo estaba medio arruinada, sin confiar en mí, quería dejarlo y quería seguir dedicándome a ser dentista, que en ese momento era lo que estaba haciendo", reveló.

"Gracias a esa perseverancia y a ese seguir, gracias a mi alrededor que me empujaron a seguir, continué luchando, haciendo mi camino y la suerte me pilló trabajando. Estuve en el momento y en el lugar con las personas idóneas que me dieron la oportunidad. Y es importante que una marca como Dacia haya apostado por mí, porque se ha arriesgado. Es orgullo, y se lo tengo que devolver. Pero es una buena apuesta, porque esto es solo el principio", expresó.

Así, Gutiérrez resaltó el formato del Rally Raid, en el que hombres y mujeres compiten "de tú a tú". "Es un deporte que no hay géneros y que está demostrado y se ve que podemos competir. Está claro que hay pilotos buenas y donde elegir, pero también tiene que dar la oportunidad la marca. Es bueno que Dacia esté dando el ejemplo y haya hecho esto. Yo creo que a raíz de esta decisión vendrán otras, seguro", auguró.

Y con Dacia, el objetivo es "ir a ganar", aunque son "conscientes de que es el primer año" y que gane un coche nuevo es "muy complicado". "Pero el ambiente del equipo, y viendo el resultado de Marruecos, estamos somos optimistas, pero también realistas. En el Dakar, hacer quinielas es muy complicado", analizó.

"El punto fuerte es el equipo que hemos formado, somos como una familia, se comparte toda la información, estamos todos unidos, y eso hace que seamos más fuertes. Y el punto débil es que es el primer año, porque la fiabilidad va a estar ahí, y seguramente salgan cosas que no hemos visto o que no han salido aún, pero no sé todavía el talón de Aquiles", dijo sobre lo mejor y lo peor del proyecto.

Finalmente, Gutiérrez, que ejercía también de odontóloga hasta que le llegó el proyecto de Dacia, relató una anécdota al finalizar una de las etapas en la carrera más dura del mundo. "Se le había salido una funda a un señor, no sé quién fue, y me preguntó que si le podía poner algún tipo de pegamento para pegarse en el momento. Y dije 'no te voy a poner nada porque igual se le infectaba, y al final creo que se puso pegamento, pero yo no fui, yo no fui", dijo entre risas.