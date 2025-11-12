El Cross Internacional de Atapuerca 2025 se presenta como el más multitudinario de la historia

El presidente de la RFEA, Raúl Chapado, durante la presentación del Cross Internacional de Atapuerca y el Campeonato de España de Clubes de campo a través. - RFEA

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca celebrará el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, así como el Cross Internacional de Atapuerca 2025, el próximo 23 de noviembre, disputándose ambos de forma conjunta por segunda, en una edición que se espera que establezca una cifra récord de participantes.

Esta edición, además de ser clasificatoria para el Campeonato de Europa de Cross de Lagoa 2025 que se celebrará el 14 de diciembre, será la más multitudinaria de la historia, con 479 equipos y 200 clubes participantes, una cifra récord que consolida el crecimiento del atletismo español en una de sus disciplinas más emblemáticas.

La presentación oficial del campeonato tuvo lugar este martes, 12 de noviembre, en la Diputación Provincial de Burgos, y contó con la presencia de la alcaldesa de Atapuerca, Raquel Contreras, el presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, el director de Competiciones de la RFEA, Luis Saladie, y el diputado y presidente del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ), Ángel Carretón.

Durante el acto, Raúl Chapado destacó el enorme alcance deportivo, social y económico de esta competición, que reunirá a miles de personas en Burgos: "Van a venir más de 200 clubes, generando más de 480 equipos y cerca de 3.000 atletas. A ellos se suman entrenadores, familias y aficionados, lo que supondrá un gran impacto económico y social para la zona".

El presidente de la RFEA apuntó que le hace "especial ilusión" presentar este tipo de eventos en el medio rural, porque más allá de las medallas o el impacto deportivo, el atletismo "tiene una enorme capacidad para promocionar territorio y patrimonio humano". "Este tipo de campeonatos impulsan la actividad económica local y dan visibilidad a nuestros pueblos", añadió.

Chapado recordó que el nuevo formato del campeonato, que une el Nacional de Clubes con los grandes crosses internacionales, ha sido un éxito rotundo desde su implantación y que decidieron juntarlo porque es "una auténtica fiesta de juventud, de salud y de alegría", que reúne tanto a los grandes clubes como a los más pequeños de toda España.

Por su parte, Luis Saladie ofreció los detalles técnicos del evento, subrayando el incremento de participación respecto a ediciones anteriores, en el que se alcanzarán los 200 clubes, con casi 480 equipos y cerca de 3.000 atletas. "Volvemos a Atapuerca muy contentos, será un gran espectáculo deportivo", afirmó.

Saladie explicó que el cross comenzará el sábado con las pruebas populares y de categorías inferiores, mientras que el domingo se celebrarán las once carreras correspondientes al Campeonato de España, entre las 9:15 y las 14:00 horas, incluyendo las pruebas internacionales a las 12:45 y 13:20, en las que competirán los mejores atletas españoles junto a figuras internacionales del campo a través.

El director de Competiciones destacó además la amplia cobertura mediática que tendrá el evento, que podrá seguirse en directo a través de Teledeporte, LaLiga+, Castilla y León Televisión, así como por internet mediante las páginas web del IDJ Burgos, el Cross de Atapuerca y la RFEA.