El CSD creará una unidad de salud para dar "atención integral y preventiva" a mujeres deportistas

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha anunciado la creación de la Unidad de Salud de la Mujer Deportista para "ofrecer una atención integral y preventiva con perspectiva de género" a las deportistas españolas colocando "la salud en el mismo nivel que el rendimiento" competitivo.

"Me complace anunciar en este foro la creación de la Unidad de Salud de la Mujer Deportista, una iniciativa pionera que entrará en funcionamiento en el primer trimestre del año próximo, de 2026, para ofrecer una atención integral y preventiva con perspectiva de género a nuestras deportistas", informó Uribes durante su discurso.

Ese foro, bajo el lema 'La salud de la mujer deportista', se celebró en el espacio La Cristalería (Madrid) y estuvo organizado por el propio CSD junto al medio digital infoLibre. Así, Uribes definió esta jornada como "un paso firme hacia la consolidación de un nuevo paradigma" donde el deporte coloque "la salud en el mismo nivel que el rendimiento".

"Un deporte que entiende, que respeta y que acompaña la realidad de las mujeres. Un deporte que se construye desde el conocimiento y no desde los estereotipos", añadió el secretario de Estado para el Deporte en su intervención de este jueves.

"Durante demasiado tiempo las estructuras de apoyo se han desarrollado desde un enfoque que ha ignorado variables esenciales para comprender la experiencia deportiva femenina, aspectos como el ciclo menstrual, el suelo pélvico, la gestación o el postparto, que condicionan directamente la salud y el rendimiento, así como las diferencias biomecánicas y hormonales entre hombres y mujeres", agregó.

En esa línea, Uribes puso el foco en el "impacto de las lesiones" en el cuerpo de la mujer, que apenas se han tenido en cuenta "en la investigación o en la planificación deportiva". "Hoy empezamos a cerrar esto con datos, con rigor y con voluntad de cambio. Los temas que abordaremos esta tarde como son el rendimiento y la salud integral, la relación entre el ciclo menstrual y el entrenamiento, la fisioterapia del suelo pélvico, los retos de la maternidad y el retorno a la competición forman parte de la vida de miles de deportistas", destacó.

Por ello, la creación de esta unidad de salud tendrá el objetivo de "garantizar que cada mujer que entrena y compite en España lo haga con las mejores herramientas". "En ella se integran investigación, seguimiento médico, apoyo psicológico, fisioterapia especializada y acompañamiento en etapas clave como la maternidad", apuntó Uribes.

Esta unidad estará ubicada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, "en el Centro de Medicina" de esa instalación junto al CSD. Además de esta iniciativa, también presentó la 'Guía de Salud de la Mujer Deportista', "diseñada para superar décadas de sesgo androcéntrico en la práctica deportiva". "Una guía elaborada con rigor científico y con la colaboración de especialistas de referencia que pondrá a disposición de entrenadores, de cuerpos técnicos, de federaciones y de deportistas la mejor manera de superar este desafío", sentenció.

"Ambas iniciativas son el resultado del esfuerzo coordinado de dos áreas fundamentales del CSD, la Subdirección General de Ciencias del Deporte y la Subdirección General de Mujer y Deporte. La primera aportando su sólida base científica, su capacidad investigadora y su vocación de trasladar la evidencia a la práctica deportiva; y la segunda, impulsando que integren la igualdad, la perspectiva de género y la protección de los derechos de la mujer en el deporte", subrayó.

"Juntas han liderado un trabajo estratégico que combina ciencia, salud, rendimiento e igualdad, convirtiendo a nuestro país en referencia en el desarrollo de políticas deportivas adaptadas a las necesidades reales de las mujeres, haciendo realidad en esta materia el artículo 9.2 de la Constitución Española, el de la igualdad material. Aquel que dice que las instituciones públicas en mover los obstáculos para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas", expresó Uribes.

Luego recordó que la Ley del Deporte, "que tiene apenas dos años", se refiere al deporte como "un derecho universal". "La Ley del Deporte supuso un antes y un después, un punto de inflexión. Por primera vez, dedica un capítulo específico, el capítulo 3, a la protección de la salud de las personas deportistas. Lo hace con un enfoque moderno, preventivo y basado en la evidencia científica", siguió.

"Reconoce algo esencial, que la salud no es un requisito, es un derecho y uno de los pilares sobre los que debe descansar un deporte seguro, inclusivo, igualitario y de calidad. Ese derecho debe ejercerse atendiendo a cada persona deportista y esto implica reconocer la singularidad fisiológica de las mujeres, así como los condicionantes sociales que históricamente han limitado su desarrollo deportivo", dijo.

"La ley nos marca con claridad el camino, avanzar hacia un modelo en el que cada deportista cuente con recursos acompañamiento y conocimiento especializado a lo largo de toda su carrera. Me siento orgulloso de poder decir que el CSD está dando pasos decisivos en esta dirección", recalcó.

Finalmente, el presidente del CSD rememoró que este miércoles se cumplieron 77 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. "Uno de ellos es el que tiene que ver con los derechos de las mujeres, como un colectivo específico, que es más del 50 por ciento de la población, pero que necesita ese reconocimiento específico", mencionó.

"Seguiremos trabajando para garantizar que cada mujer que decide dedicarse al deporte, desde la base hasta el alto nivel, pueda hacerlo con la seguridad, con seguridad, con acompañamiento y con atención. Espero que disfruten de esta jornada inspiradora, reivindicativa y que sobre todo refleja, a mi juicio, el país que somos o que queremos ser o que no queremos dejar de ser. Un país igualitario, avanzado, respetuoso, civilizado", concluyó Uribes.