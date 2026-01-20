El CSD defiende que la inversión en el CAR de Madrid supera los 95 millones de euros desde 2018

Archivo - El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, en la Gala Anual del COE en Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) defendió que su inversión en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid supera los 95 millones de euros desde 2018, desmintiendo al consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, quien denunció este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado "sin ayudas" al centro por sus "revanchas políticas" contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

El organismo presidido por José Manuel Rodríguez Uribes recordó que el CAR de Madrid es titularidad del CSD, entidad que "está promoviendo el mayor proceso de modernización de este complejo desde su construcción".

Así, desde el CSD defendieron, según cifras facilitadas a Europa Press, que la inversión del organismo en el CAR de Madrid supera los 95 millones de euros desde 2018. 78,2 millones son procedentes del presupuesto ordinario del propio CSD, mientras que otros 17,1 millones provienen de los fondos NextGenerationEU.

Con esto, respondieron al consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, quien señaló en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, que mientras el CAR de San Cugat, en Barcelona, ha recibido "seis millones de euros en estos dos últimos ejercicios", el de Madrid ha recibido "cero millones". "Entiendo que es un privilegio absurdo", afirmó.

El consejero recalcó que no cuestiona la inversión estatal en otras comunidades, pero sí la ausencia total de apoyo a Madrid. "Alabo y animo a que el CSD siga invirtiendo millones y millones de euros en el CAR de San Cugat, por favor, que lo siga haciendo", indicó, antes de añadir que "no lo hace tan bien en el CAR de Madrid".

Para el consejero, el hecho de que las ayudas a entidades locales del Gobierno central recayesen "100% en entidades catalanas" y "cero en Madrid" no tiene "sentido alguno". "Salvo que sea una revancha política y el deporte madrileño no se merece revanchas políticas", concluyó.

Por su parte, el CSD recordó que en Madrid hay otros centros de entrenamiento (de golf, tenis de mesa, tenis, bádminton, natación, piragüismo y tiro con arco) que también reciben financiación por parte del organismo, destinando a ellos 3,1 millones.

En el mismo periodo, según el CSD, las subvenciones concedidas al CAR de Sant Cugat, titularidad de la Generalitat de Catalunya y que históricamente cuenta con una contribución del CSD, ascienden a 24 millones de euros, a los que se suman 7,5 millones procedentes de los fondos europeos.

Unas inversiones que se enmarcan en "una apuesta sin precedentes del Gobierno de España por el deporte", un sector al que ha destinado más de 2.100 millones de euros desde 2018, mantuvieron desde el CSD, que en 2025 manejó un presupuesto de 321 millones de euros, que prácticamente dobla el que gestionaba en 2018.