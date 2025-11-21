El CSD e Igualdad ponen en marcha este viernes la campaña 'El deporte contra la violencia machista'

El CSD e Igualdad ponen en marcha la campaña 'El deporte contra la violencia machista'. - PRENSA CSD

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres ponen en marcha este viernes la campaña 'El deporte contra la violencia machista', una iniciativa conjunta que los días 21, 22 y 23 de noviembre movilizará a todo el ecosistema deportivo español, según un comunicado.

Tras su presentación pública el pasado lunes, el deporte español se prepara ahora para hacer visible, en redes sociales, en las retransmisiones y en cientos de competiciones y eventos, el mensaje de 'No hay lugar para la violencia contra las mujeres'.

Federaciones deportivas, ligas profesionales, clubes, asociaciones y deportistas se sumarán a esta acción unitaria, que contempla la activación en entornos digitales del 'hashtag' #Deporte25N junto a imágenes conmemorativas.

En competiciones de ámbito autonómico y estatal se guardará un minuto de silencio y se exhibirá una pancarta con el lema 'El deporte contra la violencia machista'. Además, los deportistas usarán un brazalete morado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre.

El deporte profesional será uno de los grandes altavoces de esta acción, toda vez que acb, ASOBAL, LaLiga y Liga F integrarán la campaña en sus partidos de esta jornada. El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, subrayó que "el deporte español volverá a demostrar su capacidad de unidad cuando se trata de defender valores esenciales". "El deporte es igualdad, respeto y convivencia y queremos que también sea un espacio libre de violencia machista", agregó.

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, insistió en la relevancia de esta movilización, porque "miles de jóvenes miran cada día a sus referentes deportistas y, por tanto, el deporte es una plataforma privilegiada desde la que se puede contribuir a una sociedad más justa y más equitativa".

"La violencia de género contradice, de manera absoluta, los valores de respeto, juego limpio y cooperación que forman parte esencial del deporte", explicó la secretaria de Estado.

Con esta campaña, el CSD y la Secretaría de Estado de Igualdad refuerzan su compromiso con la sensibilización y la prevención, en un año en el que 38 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en España, 1.333 desde que existen registros oficiales. "Cada gesto cuenta, y la implicación del deporte es un paso más para decir, alto y claro, que la violencia machista es incompatible con los valores que defendemos", afirmó Rodríguez Uribes.

"La puesta en marcha de esta campaña busca unir a todos los agentes del deporte en torno a un mensaje común, que permitirá que canchas, estadios y pabellones de todo el país se conviertan en espacios comprometidos con la eliminación de la violencia contra las mujeres", concluyó el comunicado.