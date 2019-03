El CSD participa en el proyecto europeo 'All in' para promocionar la igualdad de género en el deporte

Publicado 04/03/2019 11:33:08 CET

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) participa en el proyecto 'ALL IN- "Towards gender balance in sport', impulsado por el Consejo de Europa y la Unión Europea para promocionar la igualdad de género en el deporte a través de un análisis en todos los países europeos, informa el CSD en un comunicado.

Para ello, desde el CSD se ha enviado a todas las federaciones una encuesta sobre la situación de igualdad en seis ámbitos como el liderazgo en puestos de decisión, la existencia de entrenadoras y juezas, la participación desde la base a la élite, la prevención de la violencia de género, el tratamiento de la igualdad de género en los medios de comunicación, y los planes y programas que promueven la integración de género.

La presidenta del CSD, María José Rienda, ha transmitido a todas las federaciones deportivas españolas -olímpicas y no olímpicas- la importancia de su colaboración en este proyecto.

El CSD, a través de la Subdirección General de Mujer y Deporte, supervisará el desarrollo de este programa, que aportará una "información esencial" para conocer la realidad actual, monitorizar el progreso y la comparativa con otros países y que facilitará políticas que promuevan la igualdad de género en el deporte.