Cuadrado y Martín, campeones de España sprint de fondo en Beret

Cuadrado y Martín, campeones de España Sprint de Fondo by Iberdrola en Beret

Cuadrado y Martín, campeones de España Sprint de Fondo by Iberdrola en Beret - RFEDI

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Irati Cuadrado y Lander Martín, ambos de la Federación Navarra y del Club Irrintzi Ski, se proclamaron este sábado campeones de España de esquí de fondo by Iberdrola en la modalidad de sprint, en el Pla de Beret, en la Val d'Aran.

La prueba adaptó todos sus recorridos para competir exclusivamente el Pla de Beret y terminó siendo un recorrido de casi 1,5 km y con un desnivel acumulado de 48 metros.

Cuadrado, que ganó todas las mangas, consiguió en la final terminar por delante de unas fortísimas catalanas Berta Guitart y Nuria Ruiz. "Estoy muy contenta, aunque las sensaciones no eran buenas inicialmente. No iba fina, pero he ido progresando a mejor", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

"La clasificatoria había comenzado encontrándose bien, pero guardé fuerzas para apretar más en las siguientes. En la final he tenido calambres abdominales, pero he conseguido llegar en un apretado sprint final", dijo Martín, que venció por delante de Pablo Moreno y Martín Morales.