Cuatro victorias españolas en la jornada inaugural del Mundial de boxeo en categoría élite

Archivo - Cuatro victorias españolas en la jornada inaugural del Mundial en categoría élite. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato del Mundo de boxeo en categoría élite, que se disputan desde este jueves en Liverpool (Inglaterra) y son los primeros organizados por World Boxing, comenzaron bastante bien para el equipo español al ver cómo sus cuatro componentes en liza consiguieron pasar de ronda.

La primera española en saltar al cuadrilátero fue en -48 kg Marta López, quien se medía a Nicole Durikova en dieciseisavos de final. La eslovaca comenzó el combate atacando de modo tan incansable como desordenado, mientras que la jiennense se movió para zafarse del acoso de su rival y puntuó con una muy efectiva izquierda recta.

Su adversaria mejoró en el segundo parcial, aunque en el desenlace volvió a encontrarse López cómoda y aseguró también su triunfo. El tercer y último asalto resultó un trámite, y también lo ganó la andaluza en todas las cartulinas para certificar su victoria global por decisión unánime.

Oier Ibarretxe fue en -65 kg el primero de los pupilos de Rafael Lozano en entrar en acción. El vasco, uno de los favorecidos por el cambio de pesos al gozar de dos kilos más de margen, se enfrentaba al kosovar Loris Idrizi, quien tomó el peso ofensivo durante el asalto inicial. Enfrente, Ibarretxe se mostró hábil en sus desplazamientos, y eso lo unió a varias izquierdas certeras que le concedieron el primer parcial.

En el segundo, Idrizi cambió de táctica y esperó que la iniciativa fuera rival. Este cambio, junto a una derecha recta que pilló a Ibarretxe mal posicionado y casi le manda a la lona, provocó que tres jueces dieran el asalto al kosovar, pese a que varias izquierdas rectas del español en el último minuto parecían haberlo compensado.

En el tercer asalto, en el que todo se decidía, Ibarretxe volvió a coger la iniciativa y lució más sólido y técnico, con lo que se impuso en dicho parcial y globalmente en el combate. En la siguiente ronda, en su caso aún de dieciseisavos, se medirá al laureado cubano Erislandy Álvarez.

Frank Martínez tenía duro escollo con el ucraniano Yurii Zhakarieiev en -70 kg. El castellonense, muy centrado, prácticamente no cometió fallos en los nueve minutos de combate: el paso atrás y una dominante mano izquierda, recta y por el exterior, le bastaron para anotarse los dos primeros asaltos. En el tercero, Zhakarieiev pareció apretar el acelerador y querer combatir en la corta, pero el valenciano supo enfriar ese ímpetu.

En la sesión vespertina saltó al cuadrilátero Enrique Kakulov para -60 kg. Su adversario, Muhamed El-Bayati, se lanzó desde la primera campana al ataque, a veces alocado; por su parte, el español supo mantener la serenidad y llegar con manos nítidas, especialmente con el croché de izquierda.

En el siguiente parcial, El-Bayati aplicó algo más de destreza y buscó hacerse fuerte en la media distancia, pero Kakulov volvió a ser mejor casi en los tres minutos; tan solo perdió el control unos 20 segundos, lo que provocó que dos jueces le dieran el asalto al boxeador danés. Pese a ello, el combate estaba casi en el bolsillo del español, quien supo en el último parcial dejar pasar el tiempo sin arriesgar, abrochando así su triunfo.