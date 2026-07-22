Daniel Castañón da las preseleccionadas para preparar el Mundial de flag football

La selección española de flag football femenino disputando un partido. - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL AMERICANO

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador femenino de flag football, Daniel Castañón, ha dado este miércoles la lista de las 16 jugadoras preseleccionadas para preparar la Copa del Mundo, que se disputará en Düsseldorf (Alemania) del 13 al 16 de agosto y en la que se pondrán en juego los dos primeros billetes para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Las 16 preseleccionadas, que se concentrarán en el campo de fútbol municipal Leonardo Gálvez de la localidad madrileña de Villanueva de Perales, son Mariam Abida, Laura Hernández Sánchez, Cristina Gómez Pérez, Mar Hernández Vitorique, Elvira Núñez Calzado y Olga Sotillo, de Las Rozas Black Demons; Laia Girona, Mónica Rafecas Barceló y Sara Villagrasa Clemente, de Barberà Rookies; Nuria Peñas y Alma Rodríguez Requena, de Madrid Capitals; Rocío Cañuelo, de Camioneros de Coslada; Atxa Nerea Delgado, de Royal Oaks Knights, Mar Martín Clarós, de Barcelona Pagesos; Paula Martínez Terol, de Valencia Firebats y Wiksten Oliver, de Ibi Butterflies.

El combinado nacional femenino afrontará esta Copa del Mundo después de colgarse la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Paris 2025. Además, este Mundial de Alemania otorgará dos plazas directas para Los Ángeles 2028, donde el flag football debutará como deporte olímpico.