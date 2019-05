Danny León: "El 'skate' es un estilo de vida y una forma de ser"

Publicado 02/05/2019 9:11:12 CET

"Me decían que en mi primer año hacía cosas que otros no hacían en toda su vida"

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El 'skater' español Danny León confiesa que le "sorprendió" la noticia de que el 'skate' estaría en Tokyo 2020 porque más que un deporte lo considera "un estilo de vida" y, aunque no es una obsesión personal, sí le gustaría estar en la capital japonesa por "vivir una experiencia increíble".

"Me sorprendió porque es algo totalmente fuera del 'skate', no tenía sentido. Siempre ha estado menos valorado y no me esperaba que estuviera en unos Juegos. No me parece mal, de esta manera se puede normalizar de cara a ojos que no entienden de esto y conseguir más 'skateparks'. Además, tienen que ganar con nosotros porque al final es atractivo para los jóvenes y más gente va a ver los Juegos", opinó Danny León en una entrevista a Europa Press con motivo de su participación a partir del viernes en el Festival Internacional de Deportes de Acción de Madrid.

El madrileño quiere darle un "primer voto de confianza" a la decisión de introducir el 'skate' en los Juegos. "Tenemos ese miedo de que nos cambien nuestro deporte. Pero al 'skate' nunca le hemos considerado un deporte, es un estilo de vida, una forma de ser, yo soy 'skater' y así es como me muevo y respiro", admitió el madrileño.

"Me veo en Tokio pero a mi manera, no me veo como ellos, con mi forma de ser y mi estilo", replicó preguntado por figuras como Michael Phelps, Usain Bolt o Rafa Nadal. "Si nos quieren ahí podemos estar, pero si aceptan nuestro estilo de vida. Se tendrán que adaptar un poco a nuestra forma de ser si nos quieren en los Juegos", advirtió León, que no cree que esta experiencia le vaya a cambiar como deportista.

Así, el skater, el mejor valorado para ir a los Juegos con España, se encuentra en un punto "neutral". "Si puedo ir, genial, porque creo que la experiencia sería increíble, simplemente por vivirla, y si no voy, seguiré haciendo lo mismo que estoy haciendo hasta día de hoy. Para mí y para muchos es una competición más. Hay gente que le gusta y que quiere ir y hay otros que piensan que el 'skate' es un deporte urbano y no debería estar ahí", sentenció.

Su primer contacto con este deporte fue a los 9 años, cuando empezó a patinar en un 'skatepark' construido enfrente de su casa en Móstoles. "Yo practicaba fútbol por aquel entonces y lo dejé, porque lo que sentía con el 'skate' era independencia, solo dependías de ti mismo. Ese mismo año conseguí un patrocinador de una tienda de Móstoles y desde ahí hasta hoy y a través de eso han venido más cosas", explicó.

"POR LA REACCIÓN DE LA GENTE ME DABA CUENTA QUE APRENDÍA MUY RÁPIDO"

"Mis padres no sabían que patinaba. Bajaba al 'skatepark' y a los que veía que se sentaban en el banco les pedía la tabla y me la dejaban un rato. Así empecé el primer mes, hasta que hubo un chico que me regaló la suya", relató el 'skater', que ya desde sus inicios demostraba que aprende muy rápido.

"Me decían que en un mes hacía lo que otra gente tardaba un año en hacer y que en mi primer año hacía cosas que igual otros en toda su vida no hacían. Por la reacción de la gente me daba cuenta de que aprendía rápido", afirmó, antes de lamentar que quitaran el 'skatepark' de Móstoles por "'chanchullos'" en el Ayuntamiento.

En la actualidad, con tan solo 24 años, Danny León es profesional y vive del 'skate'. "En España es complicado porque no tiene mucho apoyo, no valoran tanto a este deporte, al final solo miran fútbol, baloncesto, lo típico que ves en las noticias de la televisión. Está creciendo poco a poco con eso de los Juegos, pero obviamente España no es ejemplo en el 'skate'", manifestó.

"En España hacen 'skateparks' para callarte un poco la boca, como 'toma ya tienes tu skatepark' y esto nos está tirando hacia abajo para crecer. Los más mayores piensan que somos los 'yonkis' que estamos en el parque, se creen que vamos a fumar, a beber, a pintarle los sitios... Yo no fumo, no entiendo de 'rap', soy malísimo pintando, solo hago 'skate' y soy un chaval muy normal", reconoció.

A la hora de competir, en el skate existen dos modalidades, la rampa, basada en las "transiciones", y la calle, con barandillas, bordillos, escaleras. "A veces tienes un minuto o dos rondas y cuenta la mejor, o tienes 10 minutos para hacer lo que mejor sepas", señaló.

"Es totalmente libre, tienes que expresarte con tu cuerpo y hacer los trucos más difíciles para ti y además en una línea fluida. Los jueces lo que puntúan es la técnica, la dificultad, el estilo, la velocidad y cómo explotas todo, la variedad que tienes", explicó Danny León.

"EL 'SKATE' ES MI SALIDA PARA TODO"

"Hasta que no estás en la competición no sabes qué trucos vas a hacer y hay veces que ni me preparo las rondas, voy e improviso porque me pongo nervioso y prefiero improvisar, al final es hacer lo que se me ocurra. En calle, como los módulos están más lejos, te da tiempo a prepararte para los trucos. Pero las rampas están más cercanas y dependes mucho de la inercia y la velocidad, te hace improvisar en el momento", aclaró.

Para el de Móstoles, "estar bien mentalmente es muy importante", porque para patinar hay que estar "muy motivado". "Una gran parte de este deporte es ser creativo, ser original. Al final yo lo que intento es patinar con mis amigos, que es como mejor me lo paso, y así saco trucos nuevos, me 'pico' con ellos... La cabeza afecta mucho", señaló el recientemente nombrado 'PRO' por la reconocida marca JART Skateboards.

"Yo estoy igual, eso no me ha cambiado en nada. Sigo con los mismos amigos, patinando en los mismos sitios y viajando todo lo que puedo. Estoy contento del recorrido que llevo, pero aún soy joven y tengo mucho que hacer y experimentar", aseguró el madrileño, que ha brillado en grandes competiciones como O Marisquiño, Simple Session, Red Bull Roller Coaster, Nass Festival o Mystic Sk8 Cup.

Así, para el mostoleño el 'skate' es "la salida para todo". "No pienso en nada más que en patinar, me hace olvidarme de mis cosas. Si estoy triste me voy a patinar, si estoy contento me voy a patinar", matizó.

Por último, animó a la gente a acudir al Festival Internacional de Deportes de Acción (FISE), que tiene parada europea en Madrid del 3 al 5 de mayo. "Si sale bien, podría ser parada de la Copa del Mundo, es la oportunidad de hacer un gran evento en Madrid. Pueden disfrutar no sólo del deporte, sino que hay talleres, ropa, piezas de graffiti. El FISE tiene esa esencia, lo vivirán como lo vivimos nosotros", concluyó.