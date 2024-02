David Martín: "Han sido dos meses muy difíciles, la actuación del equipo es sobresaliente"

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de waterpolo, David Martín, celebró la medalla de bronce conquistada en el Mundial de Doha porque sabe que es "muy importante acabar los campeonatos ganando" y que calificó como "sobresaliente" la actuación de sus jugadores en "dos meses muy duros" donde también lograron un histórico oro continental, al tiempo que valoró "la constancia" de este deporte para conseguir éxitos tanto a nivel masculino como femenino.

"Siempre creo que es muy importante acabar los campeonatos ganando. El campeonato te pone en la final que te toca, sea por el primer puesto, por el tercero o por el quinto, y es muy importante acabar así", señaló David Martín a los medios en la llegada del combinado nacional a Barcelona.

El técnico recalcó que iban a Doha "con la intención de llegar hasta el final", pero que se toparon "con una Italia muy fuerte en semifinales". "Pero creo que lo más importante es levantarse, volver a recuperar y afrontar el bronce como lo hicimos. Por lo tanto le tenemos que dar mucho valor, han sido dos meses muy difíciles en los que hemos ganado un Campeonato de Europa y hemos conseguido un bronce mundial, creo que la actuación del equipo es sobresaliente", recordó.

"Hemos tenido fases muy buenas, fases no tan buenas, pero es normal que en este momento de la temporada donde los jugadores vienen de los clubes y no tienes tanto tiempo de preparación y física y mentalmente y es todo muy intenso. Creo que todos los equipos hemos mostrado nuestra cara buena y alguna cara no tan buena, pero en líneas generales podemos estar satisfechos con la imagen mostrada", añadió Martín.

El seleccionador pidió "un 'poquito' de desconexión" tras dos meses "duros". "Los jugadores ahora prácticamente no tienen tiempo, van a empalmar con los clubes y evidentemente luego ya empezaremos a preparar la preparación olímpica, que será el objetivo de este equipo", apuntó.

El entrenador catalán también dejó claro que se valorará "en el momento que esto no pase" la cantidad de medallas que está ganando el waterpolo, tanto masculino como femenino, en los últimos años. "Creo que es muy difícil que un deporte tanto masculino como femenino esté siempre en la lucha por las medallas. Esta constancia es muy complicada en el deporte de élite, por lo tanto es un orgullo para mí formar parte de esto y felicitar también al femenino y creo que es importante que podamos seguir en esta línea", sentenció.

PERRONE: "UN BRONCE MUNDIAL ES UN EXCELENTE RESULTADO"

Por su parte, el capitán del combinado nacional, Felipe Perrone, confesó que tenían una sensación "un poco rara". "Queríamos el oro, pero también somos conscientes que al final una medalla de bronce es un excelente resultado", admitió,

"Creo que todos sabemos que este año es olímpico, así que los Juegos son el gran objetivo y creo que salimos con la cabeza arriba. Queríamos estar en la final porque son momentos muy bonitos y especiales, pero en el deporte pasa muchas veces en realidad", remarcó.

Perrone consideró que han hecho "un gran campeonato". "Hemos demostrado, sobre todo en el partido por el bronce, que a pesar de haber perdido, hemos levantado la cabeza y hemos seguido yendo a por todas. Lo hemos dicho siempre, nosotros entrenamos y vivimos por el oro, ya nos pasó de perder en el último segundo, ya nos pasó ganar en el último segundo, hay cosas que no controlas, pero lo que esté en nuestras manos vamos a buscarlo al cien por cien", aseveró de cara al reto de París.