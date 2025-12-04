Decathlon impulsa las Premier Padel Finals de Barcelona con activaciones y eventos

Decathlon impulsa la Final del Premier Padel Barcelona con activaciones y eventos - DECATHLON

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Decathlon celebrará las Premier Padel Finals de Barcelona, que se disputarán del 11 al 14 de diciembre en el Palau Sant Jordi, con un amplio programa de activaciones para todos los públicos, experiencias en distintas zonas de la ciudad y un evento central en la tienda de L'Illa Diagonal, donde los aficionados podrán conocer a jugadores del circuito como Juan Lebrón.

La marca, tienda oficial del torneo por segundo año consecutivo, acompañará la llegada a Barcelona de las ocho mejores parejas masculinas y femeninas de la temporada.

El principal acto tendrá lugar el viernes 12 de diciembre en Decathlon L'Illa, de 11.00 a 20.00 horas, con presencia de jugadores del Premier Padel en el tramo final de la tarde, actividades y retos para ganar entradas para semifinales y final, presentaciones de producto, dinámicas en la cabina de aire y animación en directo con Santi Sánchez bajo el lema 'Cada pasión tiene su sitio y la del pádel está en Decathlon'.

En los días previos al torneo, la compañía activará acciones en tres de sus tiendas más emblemáticas de Barcelona: Ramblas (4 de diciembre, 19.00 h), Diagonal Mar (5 de diciembre, 19.00 h) y Sant Boi (6 de diciembre, 12.00 h), con sorteos de entradas dobles para todas las jornadas y premios exclusivos para acercar el evento a la ciudad antes del inicio de la competición.

Durante los cuatro días de las Finals, Decathlon contará además con un stand en el Palau Sant Jordi que ofrecerá un mural de pelotas recicladas los días 11 y 12, la cabina de aire con premios el 13 y 14, y contenido en directo con Santi Sánchez, como punto de encuentro para descubrir novedades de la marca y participar en activaciones diarias.