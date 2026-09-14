Decathlon inaugura este lunes a las 17.00 su nueva tienda City en Sants

Inauguración de la tienda Decathlon City en el barrio de Sants (Barcelona) - DECATHLON

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Decathlon inaugura este lunes a las 17.00 horas su nueva tienda en el barrio barcelonés de Sants, un establecimiento de más de 500 metros cuadrados bajo el formato City que supone alcanzar las 20 tiendas de la compañía en la provincia de Barcelona y los 30 establecimientos en Catalunya.

El nuevo espacio, situado en el carrer de Sants, uno de los principales ejes comerciales de la ciudad, está especializado en disciplinas como el running, la natación, los deportes de montaña, el fitness, el pádel y el fútbol, además de contar con una oferta de nutrición deportiva, y busca facilitar el acceso al deporte a los vecinos de la zona.

La tienda incorpora asimismo la nueva imagen de Decathlon y elementos destinados a mejorar la experiencia de compra y su digitalización, entre ellos las etiquetas electrónicas en los lineales, además de permitir acceder al conjunto de la oferta online de la compañía y utilizar servicios como la recogida en tienda, con entregas desde una hora según disponibilidad.

El establecimiento cuenta con un equipo de 12 colaboradores y ofrece también servicios vinculados a la economía circular, como la segunda vida de productos, reparación y mantenimiento y alquiler por suscripción, mientras que el espacio incorpora medidas de eficiencia energética, climatización de bajo consumo y ahorro de agua.

La directora de la tienda, Núria Portero Sánchez, ha destacado la ilusión por la apertura y el objetivo de convertir el establecimiento en "el gran punto de encuentro y un motor de vida saludable para los vecinos y vecinas de Sants", con un equipo preparado para ofrecer soluciones personalizadas a los deportistas.