Decathlon lanza su campaña de contratación de verano con más de 2000 vacantes disponibles en España. - DECATHLON

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Decathlon, la marca multideporte mundial, anuncia el lanzamiento de su campaña de contratación para la temporada estival, con el objetivo de incorporar a más de 2.000 colaboradores en España como refuerzo para el periodo de verano.

Entre los perfiles solicitados para sus tiendas y centros logísticos se encuentran vendedores, responsables de sección, técnicos de taller, operarios y responsables de logística.

Más del 86 por ciento de sus colaboradores afirma sentirse orgulloso de trabajar en Decathlon, lo que refleja una cultura sólida basada en la responsabilidad, la colaboración y un propósito compartido. Los perfiles solicitados son personas apasionadas por el deporte y la venta, además de tener vocación por la atención al cliente.

La compañía ofrece desde el primer día un plan formativo y un acompañamiento continuo que permitirá a los nuevos colaboradores crecer personal y profesionalmente en un entorno dinámico, donde se promueven valores como la generosidad, la responsabilidad, la vitalidad y la autenticidad.

Esta campaña de contratación incluye puestos a tiempo completo y a tiempo parcial, así como ofertas para contrataciones de fin de semana, pensadas para estudiantes deportistas que buscan compatibilizar sus estudios con la actividad laboral.

"Esta campaña de contratación es una oportunidad para incorporar talento en todo el país y seguir impulsando un modelo donde cada persona diseña su propio recorrido profesional. Buscamos deportistas que quieran convertir su pasión en su profesión, ofreciéndoles un entorno donde el límite de su carrera lo marcan ellos mismos", ha señalado Carlos Aponte, Talent Acquisition Leader en Decathlon España.

Decathlon apuesta por la formación constante y la promoción interna como pilares clave de su modelo de gestión de personas, permitiendo que cada colaborador asuma responsabilidades desde el inicio, participe en la toma de decisiones y desarrolle su carrera profesional dentro de la organización.

De esta forma, se favorece que cada uno construya su propio recorrido profesional con autonomía y aprendizaje continuo. Sólo en formación, Decathlon invirtió más de 240.000 horas en la capacitación de sus equipos.

Como parte de su compromiso con los equipos, Decathlon ofrece una amplia propuesta de valor orientada a facilitar el día a día de sus colaboradores y potenciar su pasión por el deporte. Esta propuesta se traduce en numerosos beneficios como descuentos en productos, seguro de vida, ventajas vinculadas al ocio y convenios con entidades externas para facilitar la práctica deportiva, entre otros.