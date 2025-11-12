Decathlon refuerza su equipo para la campaña navideña ofreciendo más de 400 empleos.

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Decathlon, la marca deportiva multiespecialista, ha abierto un proceso de selección para la campaña navideña con el objetivo de incorporar a más de 400 vendedores, responsables de sección, operarios y responsables de logística a sus tiendas y centros de distribución en toda España.

Entre los perfiles solicitados se encuentran personas apasionadas por el deporte, capaces de ofrecer un servicio cercano, adaptado a las necesidades de cada cliente. De forma adicional, para los perfiles de responsable de sección y de responsable de logística, se requieren habilidades de liderazgo y capacidad para la toma de decisiones.

Por parte de la compañía se ofrece la posibilidad de contar con un entorno de trabajo dinámico en el que los colaboradores pueden asumir responsabilidades desde el primer día, tomar decisiones y desarrollarse profesionalmente.

Además, Decathlon promueve la formación y la promoción interna, fomentando que cada persona amplíe sus conocimientos, potencie sus habilidades y construya su propio camino dentro de la empresa. Todas aquellas personas interesadas en compartir su pasión por el deporte y formar parte del equipo de Decathlon podrán acceder a las diferentes ofertas y vacantes en el portal de empleo de la compañía.

Para Carlos Aponte, Recruitment & Employer Branding Leader de Decathlon España, la campaña de Navidad es uno de los momentos más importantes para muchos de los deportistas que les visitan. "Nuestra prioridad es garantizar que tengan una muy buena experiencia. Por ello, buscamos apasionados del deporte que quieran compartir ese entusiasmo. Esta es una oportunidad fantástica para unirse a un proyecto donde la vitalidad, la responsabilidad y la pasión son la base de nuestro día a día", manifestó.