Decathlon refuerza su presencia en Valencia con una nueva tienda en el Centro Comercial Arena. - DECATHLON

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca multideporte global Decathlon abre este viernes, a partir de las 16:30 horas, su nueva tienda en Valencia, situada en el Centro Comercial Arena, en las cercanías del estadio Ciutat de València, donde disputa sus partidos el Levante UD, que milita actualmente en LaLiga EA Sports.

Con esta inauguración, la compañía consolida su presencia en la ciudad gracias a un nuevo espacio en una zona estratégica para la práctica deportiva. Con esta apertura, la compañía suma 8 tiendas en el área metropolitana de Valencia y 13 en toda la provincia, afianzándose como un referente dentro del ecosistema deportivo local.

Con 622 metros cuadrados destinados a la venta, el nuevo establecimiento ofrece una experiencia de compra cercana, personalizada e innovadora, centrada especialmente en disciplinas como el running, fútbol, pádel, montaña, fitness o deportes acuáticos, algunas de las prácticas deportivas con mayor arraigo en la ciudad.

El equipo de Decathlon Arena está formado por 15 colaboradores, de los cuales 12 son nuevas incorporaciones, preparados para acompañar a los clientes y ofrecer asesoramiento personalizado en cada disciplina.

"Valencia lleva el deporte en su ADN y este nuevo equipo nace con la determinación de saltar a la arena junto a cada deportista. Impulsada por la energía de un equipo que comparte una misma pasión, Decathlon Arena llega con el propósito de ser el motor de nuevos retos. Queremos ser un punto de encuentro accesible e innovador para los valencianos, donde la experiencia y la pasión por el deporte se unen para que cada meta sea compartida", comentó Alba Moreno, directora de Decathlon Arena.

Para minimizar el impacto ambiental del espacio, el nuevo establecimiento integra soluciones de alta eficiencia energética, equipos de climatización de bajo consumo y sistemas de ahorro hídrico, entre otras soluciones.

El espacio ofrece también servicios circulares para alargar la vida útil del material deportivo en desuso como la recompra de productos deportivos de segunda mano y el servicio de Reparación y Mantenimiento, reforzando así la apuesta de la compañía por la accesibilidad y la circularidad.

Asimismo, el espacio ofrece también Clica y Recoge en 1 hora, pensado para quienes desean realizar su compra online y recogerla en tienda de forma rápida y cómoda.

Para celebrar la inauguración, Decathlon ha organizado una activación especial de la mano de los influencers valencianos Sepuls. La actividad consistirá en una ruleta que pondrá a prueba a los participantes de fútbol, baloncesto, tenis o comba, además de un desafío de preguntas rápidas sobre deporte.

Quienes superen estas pruebas, podrán obtener tarjetas regalo de 5 y 10 euros, válidas exclusivamente para utilizar el mismo día en tienda, hasta agotar existencias. Además, por ser miembro Decathlon, los 200 primeros clientes en realizar una compra recibirán un regalo exclusivo.

Como broche final a la celebración, este sábado tendrá lugar Decathlon Runners, la iniciativa de la compañía para los amantes del running que organiza actividades para fomentar la pasión por este deporte. El punto de salida tendrá lugar en la tienda a las 10:30 horas y cuenta con 100 plazas disponibles.

En esta misma apuesta por la proximidad, Decathlon reabrió este jueves su tienda pop-up de Cullera. Se trata de un formato estacional diseñado para estar más cerca de los deportistas cuando la actividad se intensifica en determinados momentos del año.

Ubicada en primera línea de la Playa de San Antonio, la tienda se centra principalmente en natación y deportes de agua, con una oferta complementaria en montaña, running, fútbol y ciclismo. Asimismo, el espacio ofrece servicio de alquiler de paddle surf para fomentar la práctica deportiva en el entorno.