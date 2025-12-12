'Decathlon' renueva la imagen de su icónica tienda en Alcorcón para celebrar más de 30 años junto a los vecinosdel sur

Imagen de la tienda y empleados de 'Decathlon Alcorcón' - DECATHLON

'Decathlon', la marca deportiva mundial multiespecialista, cumple un nuevo hito en su historia con la renovación integral de su emblemática tienda de la zona sur de Madrid, situada en el municipio de Alcorcón y que ocupa un lugar muy especial en la historia de la compañía.

La compañía recordó que esta tienda "no solo fue la primera" que abrió en Madrid, "sino también la cuarta de toda España, convirtiéndose desde hace más de 30 años en un punto de referencia para los aficionados al deporte y en un lugar por el que han pasado numerosos colaboradores, formándose, creciendo y desarrollando su carrera dentro de la empresa".

"Durante estos años, por sus puertas han pasado más de 37 millones de visitantes, consolidándose como una de las más icónicas y un referente para la comunidad deportiva de la zona, y siendo actualmente uno de los establecimientos de la marca que más clientes atiende en la Comunidad de Madrid", prosigue 'Decathlon'.

La marca de equipamiento deportivo no olvida que la apertura de este centro "supuso una auténtica revolución" ya que por primera vez los madrileños podían disponer de una oferta de más de 60 deportes en un único espacio, "reafirmando el compromiso de la marca de hacer el deporte accesible para todos".

Ahora, este espacio, situado en la Avenida de Europa del municipio madrileño, incorpora el nuevo modelo de tienda de la compañía y cuenta con una superficie comercial de 3.680 m2, ofreciendo la oferta deportiva más completa para los deportes favoritos de la zona, sumando el canal 'online'.

Así, entre las disciplinas deportivas más destacadas del establecimiento, actualmente se encuentran el 'running', la natación, el 'fitness' o los deportes de montaña. En este sentido, 'Decathlon Alcorcón', "más que una tienda, es un punto de encuentro donde un equipo de 113 colaboradores pone su conocimiento y pasión por el deporte al servicio del cliente, ofreciendo un asesoramiento cercano y especializado, para todos los niveles, desde la iniciación hasta el alto rendimiento".

Esta modernización está alineada con la ambiciosa estrategia global de la compañía para ofrecer una experiencia de compra única para los clientes, más moderna, accesible e intuitiva, con espacios rediseñados, la integración de servicios circulares como la recompra de material deportivo a través de su servicio de 'Segunda Vida', el alquiler por suscripción, y la reparación y mantenimiento de productos en su taller que crean una experiencia inmersiva y completamente actualizada.

"Con esta nueva etapa, 'Decathlon Alcorcón' reafirma sus valores de accesibilidad, proximidad y pasión por el deporte, adaptándose a los nuevos tiempos y respondiendo a las necesidades actuales de los deportistas y vecinos del sur de Madrid", subrayó la compañía.

Para Alejandro Millán, director de esta tienda, "es un orgullo acompañar la renovación de la primera tienda que Decathlon inauguró en Madrid hace más de 30 años, un espacio fundamental en la historia del deporte de la Comunidad de Madrid".

"Hoy celebramos un nuevo comienzo de una tienda más accesible, moderna y alineada con nuestro nuevo 'rebranding', pensada para acompañar de manera cercana y personalizada a cada persona en su práctica deportiva. Con esta nueva etapa reforzamos nuestro vínculo con Alcorcón y con todo el sur de Madrid, manteniendo la misma ilusión que el primer día y la certeza de que el deporte nos permite llevar bienestar a cada vez más personas", añadió.

Para celebrar la renovación, 'Decathlon' ha organizado el sábado 13 de diciembre una jornada única con actividades dinámicas, sorpresas y retos, abierta a todos los vecinos y vecinas de Alcorcón, que contará con unos invitados de excepción como José Antonio Cacho (Cacho01), Chaimaa Khouya (Chaimaa.fs), Mario Méndez y Alba Horcajuelo.

Además, desde las 11.00 hasta las 18.00 horas, tendrán lugar talleres y demostraciones de 'freestyle' de fútbol, desafíos de precisión y control del balón y diversos retos de pádel, capitaneados por los célebres invitados de la marca. Además, los 200 primeros clientes que realicen una compra y sean miembros de 'Decathlon' recibirán un regalo. Las actividades son gratuitas y abiertas a todas las edades y niveles, hasta completar aforo.