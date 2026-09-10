La delegación española suma otras cinco medallas en el Europeo de natación paralímpica

Tasy Dmytriv y Nahia Zudaire, en el Campeonato de Europa de natación paralímpica de 2026. - CPE

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegación española en el Campeonato de Europa de natación paralímpica, que se está disputando de Kocaeli (Turquía), ha logrado este jueves cinco nuevos metales, en concreto las platas de Tasy Dmytriv y de Nahia Zudaire junto a los bronces de Toni Ponce, Leyre Ortí y David Sánchez, alcanzando ya un total de 29 medallas.

Tasy Dmytriv fue segunda en los 100 metros libre S9 con un tiempo de 1:03.89, a siete centésimas de la polaca Oliwia Jablonska. Se trata de la cuarta presea de la almeriense en la Piscina Olímpica de Cebze, tras el oro de 200 estilos, la plata de 100 braza y el bronce de 50 libre.

También subió al podio por cuarta vez Nahia Zudaire, en esta ocasión para recoger la plata en 100 libre S8 (1:08.86); solo se vio superada por la italiana Xenia Francesca Palazzo, once centésimas más rápida. Se trata del tercer subcampeonato para la donostiarra, después de los de 400 libre y 100 mariposa, a los que suma además un bronce en 100 braza.

Otros dos nadadores españoles repitieron bronce en esta jornada. Por un lado, la valenciana Leyre Ortí en 100 espalda S7 (1:27.46); y otro otro lado, el onubense David Sánchez en 50 mariposa S6 (33.28). En la final femenina de esta prueba, además, Catalina Sagastizábal y Aitana Estrada fueron cuarta (38.70) y octava (46.93), respectivamente.

El quinto metal español lo amarró el barcelonés Toni Ponce, pues se estrenó en Kocaeli al tocar la pared de los 200 estilos SM5 en tercer lugar (2:56.15). Julia Castelló acabó quinta en la carrera femenina (3:49.24), mientras que Berta García no entró en la lucha por las medallas al quedar novena en las series clasificatorias (4:06.00).

Cerca de las medallas, con respectivos cuartos puestos,se quedaron Anna Sáiz en 400 libre S6 (6:15.32), Albert Gelis en 200 estilos SM11 (2:27.26) e Iván Salguero en 100 braza SB12 (1:11.44), final en la que Álex Villarejo concluyó cuarto (1:14.96) y Juan Ferrón, sexto (1:16.76).

En 100 espalda S13 también nadaron varios españoles, con otro cuarto puesto de Emma Feliú (1:11.50), una quinta posición de Enrique Alhambra (1:01.50) y una séptima plaza de María Delgado (1:13.34). En cambio, Marian Polo fue undécima en las series clasificatorias (1:20.56).

Además, Jacobo Garrido y Jian Wang Escanilla finalizaron quinto y sexto en los 100 libre S9 (57.17 y 58.61), respectivamente, mientras que Delia Fontcuberta y Mikel Erdozáin acabaron séptima y octavo en los 50 espalda S3 (1:18.90 y 1:21.31), respectivamente.