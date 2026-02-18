El deporte empleó a más de 270 000 personas en 2025 en España, un 6 por ciento más que en 2024

Archivo - Psicina de La Petxina - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El empleo vinculado al deporte en España se situó en 2025 en 270 200 personas, un 6 por ciento más respecto a 2024, lo que consolida la tendencia en alza en la creación de puestos de trabajo en el sector de la actividad física en el país, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Esta cifra supone un 9,5 por ciento más que en 2023 y un 15,2 por ciento más que en 2022 y representa un 1,2 por ciento del empleo total en España, porcentaje que se ha mantenido estable durante los dos últimos años.

Estos datos, recogidos en la plataforma DEPORTEData del ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, se desprenden de la EPA aplicada al ámbito deportivo.

En los mismos se incluyen tanto los empleos en empresas dedicadas a actividades deportivas -gestión de instalaciones, clubes, gimnasios o espectáculos deportivos- como las ocupaciones de deportistas, entrenadores e instructores.

Según el estudio, los hombres representan el 60,9 por ciento de los empleados en el sector deportivo, frente al 39,1 por ciento de mujeres. Por edades, destaca la juventud en este ámbito laboral: el 54 por ciento de las personas empleadas tiene menos de 35 años, mientras que en el conjunto del mercado laboral español los menores de esa edad representan aproximadamente una cuarta parte de la población ocupada.

Asimismo, quienes trabajan en actividades relacionadas con el deporte presentan un nivel formativo superior a la media. En 2025, el 51,3 por ciento contaba con educación superior, frente al 46,9 por ciento observado en el total del empleo.

En cuanto a las características laborales, el 85 por ciento de los puestos vinculados al deporte son asalariados. Del total, el 54,6 por ciento corresponde a empleos a tiempo completo y el 45,4 por ciento a tiempo parcial, mientras que en el conjunto del empleo nacional el trabajo a tiempo completo alcanza el 86,3 por ciento.

Para el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, estos datos "reflejan la buena marcha de economía española en general y de la industria deportiva en particular" y subrayan el "impacto positivo" de la actividad física en la sociedad española.

"El deporte no es solo una fuente de salud, bienestar, socialización y valores, sino que se ha convertido en un motor de riqueza y desarrollo cada vez más potente", señaló Rodríguez Uribes.

En ese sentido, el presidente del CSD ha insistido en la necesidad de "seguir trabajando para mejorar algunos de los datos, especialmente los relativos a la igualdad entre mujeres y hombres y a una mayor estabilidad laboral".