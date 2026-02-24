Los Detroit Lions jugarán el partido de la temporada 2026 de la NFL de Múnich

Los Detroit Lions jugarán en Múnich el partido de la temporada 2026 de la NFL - NFL

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Detroit Lions serán uno de los equipos que jugarán el tercer partido de la temporada regular de la National Football League (NFL), la Liga Nacional de Fútbol Americano, previsto en el Allianz Arena de Múnich (Alemania) en 2026, ha confirmado la liga estadounidense.

El de la ciudad bávara, que ha firmado un acuerdo multianual para acoger partidos en 2026 y 2028- será uno de los nueve encuentros internacionales de la NFL -cifra récord- que se disputen este año y tendrán lugar a lo largo cuatro continentes, siete países y ocho estadios, entre ellos el Santiago Bernabéu.

El General Manager de NFL Alemania, Alexander Steinforth, destacó que Alemania es "un mercado clave en las ambiciones de crecimiento internacional de la NFL", y recalcó que tiene "la mayor base de fans de Europa". "Estamos encantados de dar la bienvenida a los Detroit Lions para disputar el NFL Munich Game 2026. En colaboración con los Lions, el Bayern de Múnich y el Ayuntamiento de Múnich, esperamos ofrecer una increíble experiencia NFL a los aficionados de toda la región en esta temporada de NFL 2026", indicó.

Por su parte, el presidente y CEO de los Detroit Lions, Rod Wood, se mostró "encantado" de jugar en Múnich. "Como organización, hemos invertido mucho en el mercado alemán y estamos emocionados de jugar ante nuestros apasionados aficionados alemanes", apuntó.

También mostró su entusiasmo el receptor de los Lions, Amon-Ra St. Brown. "Desde que llegué a la liga, para mí ha sido un sueño disputar un partido en Alemania, el país de origen de mi madre. Estoy deseando jugar ante los increíbles aficionados que he podido conocer a través de mis visitas y campus de fútbol americano que he realizado allí. El apoyo que he recibido y la conexión de Alemania con la marca Lions es inspiradora y estoy deseando poder demostrar el fútbol de Detroit a escala internacional", expresó.

El rival de los Lions, junto con la fecha del partido y la hora de inicio, se anunciarán cuando se publique el calendario completo de la NFL 2026 durante esta primavera. Los Lions tienen derechos de marketing en Alemania, Austria y Suiza como parte del Programa de Mercados Globales de la liga, una iniciativa que otorga a los clubes de la NFL derechos de marketing en mercados fuera de Estados Unidos.

El Programa de Mercados Globales de la NFL contempla que once equipos posean derechos de marketing en Alemania, con seis de ellos también activos en Austria y Suiza. Como parte del compromiso más amplio con Alemania, también está confirmado que se disputarán partidos de temporada regular en Múnich en 2028 y en Berlín en 2027 y 2029.

El programa oficial de flag football juvenil de la NFL, NFL Flag, se lanzó en Alemania hace cuatro años, con más de 110.000 niñas y niños participando actualmente en todo el país, mostrando los esfuerzos de la liga por aumentar la participación e inspirar a la próxima generación mientras el flag football se encamina hacia su debut como deporte olímpico en Los Ángeles 2028.

Hasta el el momento, la NFL ha celebrado 62 partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, con Londres, Berlín, Múnich, Frankfurt, Madrid, Dublín, Sao Paulo, Ciudad de México y Toronto como sedes.