Elsa Secanell y Joel Martín suman otra plata y un bronce en el Europeo de taekwondo

Elsa Secanell - COE

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La española Elsa Secanell ha conquistado la medalla de plata en la categoría de -62 kilos en la segunda jornada del Campeonato de Europa de taekwondo, que se disputa en Múnich (Alemania) hasta el jueves, después de caer en la final ante la húngara Viviana Marton (0-2), actual campeona olímpica, mientras que Joel Martín se ha colgado el bronce en -63 kilos de la categoría K44 de parataekwondo.

La catalana, de 19 años y que debutaba en un Europeo absoluto, avanzó al combate definitivo después de dejar por el camino a la bielorrusa Valeryia Smychkova, en octavos; a la croata Dora Mestrovic, en cuartos; y a la checa Petra Stolbova, en semifinales. Con ello, se aseguraba su primera medalla senior tras proclamarse subcampeona del mundo y campeona de Europa Sub-21 en 2025.

En la final, la húngara Viviana Marton, campeona olímpica de -67 kilos y número 2 del ranking mundial en -62, se llevó el primer asalto y conquistó el título después del empate con el que finalizó el segundo, lo que dejó a la de Sant Sadurní d'Anoia como subcampeona continental.

La segunda presea española de la jornada llegó con el también catalán Joel Martín, que en parataekwondo logró el bronce en -63 kilos de la categoría K44 después de caer en semifinales con el israelí Adnan Milad (1-2), justo después de superar al bosnio Suljo Keranovic en cuartos (2-0).

De esta manera, la delegación española suma ya tres medallas en la cita continental, ya que estos dos metales se suman al conseguido el lunes por el gallego Iván García en la categoría de +87 kilos, al caer en la final por lesión con el británico Caden Cunningham.

Entre el resto de españoles de la jornada, Jesús Fraile cayó en su primer combate en -58 kilos ante el italiano Abderrahman Touiar, mientras que Laura Rodríguez, en -53 kilos, también se despidió en su estreno ante la búlgara Erika Karabeleva. Por su parte, Juan Antonio Milán se despidió en octavos de -80 kilos frente al bielorruso Nedzad Husic.