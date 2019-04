Emilio Martín e Irene Loizate encabezan las opciones españolas en el Mundial de duatlón de Pontevedra

Publicado 26/04/2019 14:18:46 CET

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El onubense Emilio Martín y la vizcaína Irene Loizate parten este sábado como las principales bazas españolas en el Mundial de Duatlón, que se celebra en Pontevedra dentro de los Campeonatos del Mundo de Multideporte, que reunirán durante una semana a más de 1.200 deportistas en la ciudad gallega.

El veterano Emilio Martín, dos veces campeón del mundo, llega a la cita tras recuperarse de una lesión que le impidió rendir al máximo en el pasado Campeonato de España, donde quedó segundo por detrás del ciudadrealeño Antonio Benito, otro de los grandes candidatos por las medallas este sábado.

"Mi objetivo es repetir podio de 2014 aquí en Pontevedra, pero vengo a por todas, me gustaría pelear por el oro", advirtió Martín este viernes en rueda de prensa. "Soy ambicioso, luego la carrera me pondrá en mi sitio. Competir en casa conlleva más presión, pero se agradece por el ánimo del público. A mí me ayuda, y seguro que perjudica a los rivales. Aquí en Pontevedra y en toda Galicia hay una afición enorme por este deporte, el público se vuelca", indicó.

También participarán en la cita Javier Martín, que ya probó el podio en categoría sub-23 y que ahora afronta su primera prueba élite; Luismi Martín Berlanas, de 47 años y olímpico en 3000 metros obstáculos; y Cristóbal García Guillén. Los franceses Benjamin Choquert, Yohan Le Berre y Benoit Nicolas, el húngaro Lazslo Tarnai o el belga Arnaud Dely pugnarán por las preseas.

Mientras, en la carrera élite femenina, las vigentes campeona del mundo, la austriaca Sandrina Illes, y de Europa, la francesa Sandra Levenez, serán las rivales a batir para Irene Loizate, principal baza española como actual campeona de España de duatlón y bronce europeo. La de Durango encabezará la representación nacional junto a Sonia Bejarano, mientras que Jocelyn Brea, por motivos personales, y María Varo, tras ser atropellada en bicicleta en uno de sus últimos entrenamientos para el Campeonato de España, se pierden la cita.

"Vengo en buena forma, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Intentaré luchar por el podio, aunque sé que es difícil. El circuito en bici de seis vueltas tiene alguna zona técnica, creo que me beneficia un poco, sobre todo si no hay grupos grandes. Illes y Levenez son las grandes favoritas. Además el tiempo va a mejorar, así que con el asfalto seco seguro que podemos correr más rápido", señaló Loizate.

En Sub-23, Carlos Oliver, Sergio Correa, Marta Pintanel y Tania Álvarez serán los representantes españoles. La prueba élite y Sub-23 masculina comenzará a las 11.30 horas, mientras que la salida de la élite y Sub-23 femenina se dará a las 15.30 horas. La jornada comenzará con el duatlón sprint para Grupos de Edad a las 8.00 y se cerrará con el duatlón de larga distancia, 'duatlón standard', a las 16.00 horas.

EL DOMINGO, TURNO DEL PARATRIATLÓN Y LOS JUNIOR

El domingo, el Mundial de duatlón proseguirá el domingo, a las 9.00 horas, con el paratriatlón, donde participarán los españoles José Joaquín Martínez y Ricardo Marín (PTS2), Dani Molina, Kini Carrasco y Raúl Zambrana (PTS3), Jorge Orejón, Francisco Jesús San Martin y Aaron Ortiz (PTS4), Raquel Domínguez (PTS4), Jairo Ruiz y Rubén Martínez (PTS5), Fina Guimarey (PTS5) y José Manuel Quintero e Iván Heras (PTWC).

Ese mismo día, en categoría junior, la campeona de España de duatlón Laura Durán y Natalia Hidalgo buscarán la victoria en categoría femenina desde las 11.15 horas, y Sergio Baxter y Ángel Sánchez, campeón y subcampeón nacionales respectivamente, harán lo propio en categoría masculina desde las 12.00 horas.