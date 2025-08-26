Los equipos de rescate turcos continúan buscando a un nadador ruso desaparecido en el Bósforo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de rescate turcos continúan buscando por tercer día consecutivo a Nikolai Svetschnikov, un nadador ruso desaparecido, que participó el domingo en la travesía a nado continental del Bósforo, pero nunca llegó a la meta.

Los barcos guardacostas han peinado el estrecho sin encontrar rastro de Svetschnikov, lo que ha provocado que se haya abierto una investigación, según la oficina del gobernador de Estambul. Además, la esposa del nadador declaró al canal ruso 'Shot' que había pasado la noche buscando en la orilla, mientras sus familiares y amigos también organizaban sus propios esfuerzos.

Otro participante ruso dijo que había adelantado a Svetschnikov al principio de la carrera, describiéndolo como "nadando lentamente a braza y deteniéndose con frecuencia".

La carrera de 6,5 kilómetros, en la que los nadadores cruzan de Asia a Europa, atrajo este año a 2.800 atletas de 81 países. El Bósforo, cerrado al tráfico marítimo durante la prueba, es conocido por sus fuertes corrientes y sus difíciles condiciones.